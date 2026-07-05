El calor se mitiga en Galicia y la alerta roja se rebaja a 46 ayuntamientos

La ola de calor dará hoy un pequeño respiro a la Galicia. Se seguirán registrando altas temperaturas, pero las máximas descenderán en buena parte de la comunidad, sobre todo en el litoral de Pontevedra, el interior de A Coruña y la cuenca del Miño. De hecho, la Xunta ha rebajado sensiblemente el número de ayuntamientos que se mantendrán en alerta roja. De los 158 del sábado se ha pasado hoy a 120 y mañana ya solo quedarán 46.

Concretamente, este lunes permanecerán activas las alertas en nivel 3, rojo, en las zonas isoclimáticas del centro de Lugo y la montaña de Ourense. Los 27 de Lugo son Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade, mientras que los 19 de Ourense son O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo.

Por encima de los 42 grados se registraron dos enclaves este domingo: en Ourense yArnoia. Pero por encima de los 41 también estuvieron los termómetros en Salvaterra (Pontevedra) y Leiro.

El Instituto de Salud Carlos III ha cifrado en 153 las muertes atribuidas a altas temperaturas durante los primeros días de julio, concretamente desde el 1 al 4 de julio de 2026, lo que supone un 59,3% menos (223 fallecimientos menos) que durante el mismo periodo de 2025. En Galicia esta cifra se sitúa en seis muertes vinculadas a esta causa durante este período de tiempo.

Según las cifras del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), durante los cuatro primeros días de 2025 se produjeron 376 muertes relacionadas con altas temperaturas, casi 100 personas por día, mientras que este año se han producido 51 el día 1; 36 el día 2 y 33 tanto el día 3 como el 4.

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Por su parte, en junio de 2026 se han cifrado en 937 las muertes asociadas al calor. Las cifras más cercanas a esta se produjeron en los meses de junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones, respectivamente.