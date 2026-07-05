Diego Calvo acusa al Gobierno de «radicalizar discursos» y de intentar introducir la Ley de Nietos «por la puerta de atrás»
El dirigente popular también criticó el «oscurantismo» del Ministerio de Transportes en la gestión de la alta velocidad entre Galicia y Madrid y exigió traspaso de la AP-9 con «los medios necesarios»
R.S.
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha cargado este domingo contra el Gobierno central por, a su juicio, «radicalizar discursos» y tratar de sacar adelante la denominada Ley de Nietos «sin consenso» y «por la puerta de atrás». En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el dirigente popular ha defendido que el rechazo de su partido responde al modo en que se impulsó la norma y no a su contenido.
En relación con el panorama político nacional, Calvo expresó su confianza en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabará siendo presidente del Gobierno cuando se celebren las próximas elecciones generales. En ese sentido, afirmó que todo el partido trabaja con ese objetivo.
Durante la entrevista, el conselleiro también se refirió a los problemas registrados en la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid. A su juicio, si se elaborase una estadística, «la excepción serían los servicios que no tendrían problemas», por lo que reclamó al Ministerio de Transportes más información y criticó el «oscurantismo» con el que, según dijo, se está gestionando esta situación. Asimismo, insistió en la reivindicación de la Xunta sobre la autopista AP-9, reclamando no solo el traspaso de su titularidad a Galicia, sino también que esa transferencia vaya acompañada de «los medios necesarios».
Por otro lado, en clave autonómica y municipal, Calvo destacó la cooperación existente entre la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago en materia de política aeroportuaria y se mostró convencido de que el Partido Popular recuperará varias alcaldías en las próximas elecciones municipales. También aseguró que el PP confía en hacerse con el gobierno de la Diputación de A Coruña. Preguntado por la posibilidad de ocupar un ministerio en un futuro Ejecutivo presidido por Feijóo, el conselleiro descartó esa posibilidad al asegurar que no tiene «esa pretensión».
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