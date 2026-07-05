Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Éxito 'made in' Galicia

Galicia triunfa en Netflix: esta serie creada por un noiés ya es la segunda más vista del mundo en la plataforma

Se trata de una especie de mezcla entre las exitosas ‘Élite’ y ‘The White Lotus’ protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch

Fotograma de 'Oasis', serie de Netflix creada por el noiés Ramón Campos.

Fotograma de 'Oasis', serie de Netflix creada por el noiés Ramón Campos. / Netflix

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Hay quien asegura que hablar de la nueva serie de Netflix Oasis, creada y producida por el noiés Ramón Campos, es hablar de una especie de mezcla entre las exitosas Élite y The White Lotus.

Estemos más o menos de acuerdo con esta afirmación, lo cierto es que, tras su reciente estreno, la nueva ficción de la plataforma roja sigue los mismos pasos hacia el éxito.

Una serie 'made in' Galicia, segunda más vista del mundo en Netflix

Ni siete días ha necesitado para situarse entre las diez series más vistas del mundo de habla no inglesa —ocupó el octavo lugar la semana de su estreno—, top en el que ahora se encuentra en segundo lugar, tan solo por detrás de Así aprenderás, tras haber alcanzado los siete millones de visualizaciones y 40 millones de horas vistas.

Las diez series de habla no inglesa de Netflix más vistas en el mundo durante la última semana. En la segunda posición se encuentra 'Oasis', creada por el noiés Ramón Campos.

Las diez series de habla no inglesa de Netflix más vistas en el mundo durante la última semana. En la segunda posición se encuentra 'Oasis', creada por el noiés Ramón Campos. / Netflix

En España, curiosamente, Oasis también ocupa el segundo puesto al situarse en primer lugar la ficción de misterio y drama basada en la novela de Harlan Coben Te encontraré.

'Oasis', serie de Netflix creada y producida por el noiés Ramón Campos que fue la segunda ficción más vista de la última semana en España.

'Oasis', serie de Netflix creada y producida por el noiés Ramón Campos que fue la segunda ficción más vista de la última semana en España. / Netflix

Protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch

Protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos), Oasis nos sitúa en el resort vacacional más lujoso del país, un paraíso —ubicado realmente en las Islas Canarias— reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable que lo convierten en el lugar ideal para pasar el mejor verano de nuestras vidas.

Protagonistas de 'Oasis', serie de Netflix creada por el noiés Ramón Campos.

Protagonistas de 'Oasis', serie de Netflix creada por el noiés Ramón Campos. / Netflix

Pero todo se desmoronará cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición que hará que todos sean sospechosos y nadie pueda abandonar el complejo, que recibe el nombre de la serie, hasta que se descubra al culpable.

Noticias relacionadas

Reparto de 'Oasis', éxito de Netflix creado por el noiés Ramón Campos

Manel Duarte, Berta Castañé, Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palomino, Blas Polidori, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez completan el reparto de una ficción de Netflix que ya está dando de qué hablar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
  3. «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
  4. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  5. Una incidencia en la catenaria interrumpe la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid
  6. El cultivo de arándanos se estanca en Galicia por la competencia foránea y los precios en origen: 'Si los intermediarios se quedan con el beneficio, la actividad no es rentable
  7. Cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España con terraza este verano
  8. Rueda aboga por la «democracia y autonomía» en una entrega de las Medallas Castelao en la que llamó a «no permitir discriminaciones entre las comunidades»

Galicia triunfa en Netflix: esta serie creada por un noiés ya es la segunda más vista del mundo en la plataforma

Galicia triunfa en Netflix: esta serie creada por un noiés ya es la segunda más vista del mundo en la plataforma

Los viajes a otros continentes ganan peso entre los gallegos: más de 11.000 vacunas en un año para ir a África, Asia o Latinoamérica

Los viajes a otros continentes ganan peso entre los gallegos: más de 11.000 vacunas en un año para ir a África, Asia o Latinoamérica

El calor se mitiga en Galicia y la alerta roja se rebaja a 46 ayuntamientos

El calor se mitiga en Galicia y la alerta roja se rebaja a 46 ayuntamientos

Diego Calvo acusa al Gobierno de «radicalizar discursos» y de intentar introducir la Ley de Nietos «por la puerta de atrás»

Diego Calvo acusa al Gobierno de «radicalizar discursos» y de intentar introducir la Ley de Nietos «por la puerta de atrás»

Buscan a una mujer de 41 años desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio

Buscan a una mujer de 41 años desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio

Galicia podría reducir sus listas de espera de dependencia en un 62% gracias a la nueva inversión estatal

Galicia podría reducir sus listas de espera de dependencia en un 62% gracias a la nueva inversión estatal

El PP elige Santiago para presentar a sus candidatos a las alcaldías en plena preparación electoral

El PP elige Santiago para presentar a sus candidatos a las alcaldías en plena preparación electoral

La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios

La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios
Tracking Pixel Contents