Galicia triunfa en Netflix: esta serie creada por un noiés ya es la segunda más vista del mundo en la plataforma

Hay quien asegura que hablar de la nueva serie de Netflix Oasis, creada y producida por el noiés Ramón Campos, es hablar de una especie de mezcla entre las exitosas Élite y The White Lotus.

Estemos más o menos de acuerdo con esta afirmación, lo cierto es que, tras su reciente estreno, la nueva ficción de la plataforma roja sigue los mismos pasos hacia el éxito.

Una serie 'made in' Galicia, segunda más vista del mundo en Netflix

Ni siete días ha necesitado para situarse entre las diez series más vistas del mundo de habla no inglesa —ocupó el octavo lugar la semana de su estreno—, top en el que ahora se encuentra en segundo lugar, tan solo por detrás de Así aprenderás, tras haber alcanzado los siete millones de visualizaciones y 40 millones de horas vistas.

Las diez series de habla no inglesa de Netflix más vistas en el mundo durante la última semana. En la segunda posición se encuentra 'Oasis', creada por el noiés Ramón Campos. / Netflix

En España, curiosamente, Oasis también ocupa el segundo puesto al situarse en primer lugar la ficción de misterio y drama basada en la novela de Harlan Coben Te encontraré.

'Oasis', serie de Netflix creada y producida por el noiés Ramón Campos que fue la segunda ficción más vista de la última semana en España. / Netflix

Protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch

Protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos), Oasis nos sitúa en el resort vacacional más lujoso del país, un paraíso —ubicado realmente en las Islas Canarias— reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable que lo convierten en el lugar ideal para pasar el mejor verano de nuestras vidas.

Protagonistas de 'Oasis', serie de Netflix creada por el noiés Ramón Campos. / Netflix

Pero todo se desmoronará cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición que hará que todos sean sospechosos y nadie pueda abandonar el complejo, que recibe el nombre de la serie, hasta que se descubra al culpable.

Noticias relacionadas

Reparto de 'Oasis', éxito de Netflix creado por el noiés Ramón Campos

Manel Duarte, Berta Castañé, Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palomino, Blas Polidori, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez completan el reparto de una ficción de Netflix que ya está dando de qué hablar.