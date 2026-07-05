Medio Rural redobra o apoio para limpar leiras a carón das casas contra os incendios forestais
Ofrece axuda a propietarios e concellos para cumprir coa obriga de xestionar a biomasa nas faixas secundarias, aínda que moitos municipios non a solicitan
A lei galega de prevención e defensa contra os incendios forestais establece que son os propietarios das parcelas situadas en faixas secundarias os encargados de mantelas limpas e en boas condicións. Así, son os responsables, en primeria instancia, de ter a biomasa xestionada e libre de especies arbóreas prohibidas nestas zonas. Se non cumpren coa súa obriga, son os concellos os que deberán asumir esa tarefa de xeito subsidiario. Levar a cabo a xestión da biomasa nas faixas secundarias pode ser complicado. Por iso, a Consellería do Medio Rural ofrece apoios, tanto a propietarios como a concellos, para cumprir esas obrigas de forma máis sixela e traballar de xeito conxunto na prevención de incendios forestais.
Con ese obxectivo, a consellería puxo en marcha o sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias en colaboración coa empresa pública Seaga. O convenio asinouse por primeira vez no ano 2018 e contou tamén co apoio da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ata que, en 2025, decidiu deixar de formar parte desta iniciativa. O actual convenio ten vixencia ata 2029 e conta cun orzamento anual de 25 millóns de euros, o dobre que o anterior. Ademais, inclúe importantes reforzos.
Que son as faixas secundaria?
Son un anel de terreo de 50 metros que rodea aos núcleos de poboación, é dicir, comprende as parcelas máis próximas ás vivendas. Estas faixas posúen unha función prioritaria de protección, xa que actúan como un cinto de seguridade que protexe as casas e as contornas habitadas ao frear o avance das lapas no caso de que se produza un incendio forestal. Ao mesmo tempo, unha boa xestión facilita o traballo dos medios de extinción en caso de lume.
Que establece a normativa sobre a súa limpeza?
A lei recolle que as persoas encargadas de limpar as parcelas situadas en faixas secundarias son os propietarios e, se non cumpren, os responsables serán os concellos. O prazo máximo para telas limpas é o 31 de maio de cada ano. A partir desta data é cando comezan as inspeccións das parcelas. Estas revisións derivan en notificacións para aqueles propietarios que non limparan as súas parcelas e, de ser o caso, en execucións subsidiarias e en multas, que varían en función do tipo de sanción (leve, grave e moi grave), cun mínimo de 100 euros e un máximo de 1.000.000 de euros.
Como presta apoio a Xunta?
En primeiro lugar, os concellos deben adherirse ao convenio e despois solicitar intervencións. Dentro das actuacións que se contemplan están a colaboración na realización de inspeccións e na preparación das notificacións que o concello envía posteriormente aos propietarios incumpridores. Tamén a elaboración técnica do anuncio para ser publicado no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado de ser o caso, dos documentos base para iniciar o proceso de execución subsidiaria ou para o envío ao órgano competente para incoar o sancionador. Ademais, a Xunta presta apoio na realización de execucións subsidiarias en ata 10 hectáreas por concello e ano, fóra das parroquias priorizadas, e na limpeza de 12 quilómetros de vías municipais. Tamén na contratación por parte dos particulares, directamente con Seaga, de limpezas en faixas secundarias situadas en parroquias priorizadas, por un prezo de 420 euros por hectárea.
Ofrece, ademais, subministro de especies que axuden a construír unha franxa natural de protección e fagan innecesarias sucesivas limpas desas parcelas. No caso concreto dos concellos de menos de 10.000 habitantes, o convenio establece tamén un reforzo de apoios. E contémplase a axilización dos trámites en caso de zonas prioritarias en risco de incendio, unha cuestión posible tras os cambios normativos introducidos na Lei de medidas que acompañou aos Orzamentos de 2026.
Que é unha parroquia prioritaria?
Son aquelas nas que existe unha maior posibilidade de afectación ou risco de incendios para os núcleos de poboación e nas que é preciso facer un maior esforzo de cooperación cos propietarios e cos concellos no cumprimento das súas obrigas legais. Estas parroquias escóllense en base a unha serie de criterios técnicos que definen o risco de incendio. É nestas zonas na que os propietarios das parcelas poden contratar directamente con Seaga para que limpe as súas parcelas a un prezo moi competitivo. Actualmente hai un total de 276 parroquias priorizadas (son 119 máis con respecto ao ano pasado): 27 na Coruña; 27 en Lugo; 168 en Ourense e 54 en Pontevedra.
Os apoios préstanse a todos os concellos?
Non, estes servizos ofrécense unicamente aos concellos que, por iniciativa propia, decidan formar parte do convenio. Unha vez adheridos, deben solicitar as actuacións que queren que se leven a cabo nos seus municipios, para que Seaga saiba onde traballar, cales son as necesidades concretas de cada localidade e establecer un plan ao longo do ano.
Actualmente hai 299 concellos adheridos a este convenio, dos cales 275 teñen xa o plan de prevención e defensa contra os incendios forestais aprobado. Tendo en conta que este convenio foi asinado en decembro do 2025, a consellería estableceu como prazo idóneo para formalizar as adhesións o 21 de marzo, data na que a maior parte dos concellos actualmente adheridos, case o 94%, xa manifestaran a súa vontade de formar parte da iniciativa. A maiores disto, fixouse ata o 31 de marzo para que os concellos enviaran a planificación e solicitaran actuacións ao abeiro do convenio, pero só un 30% pediu o apoio de Seaga para realizar os labores ofrecidos no seu municipio daquela. A comezos de xuño, tan só o 50% dos concellos pediron a realización destes traballos, polo que a metade dos municipios adheridos, a pesar de formar parte do convenio, non reclamou a execución de ningún dos apoios que ofrece o acordo con Seaga. Cando isto acontece, a Xunta non pode levar a cabo traballos nestas zonas.
As localidades que si os solicitaron fixérono maioritariamente para actuacións en vías de titularidade municipal (o 56%), que non son faixas secundarias. Tamén para realizar execucións subsidiarias (o 26%) e para inspeccións (27%). E seis municipios solicitaron exemplares de árbores compatibles coas faixas secundarias.
Os traballos no marco do acordo están en marcha?
A comezos de xuño, a Xunta realizara xa actuacións preventivas en máis de 2.600 parcelas de 70 parroquias priorizadas, esas que os propietarios poden contratar directamente con Seaga. Tamén se actuou en case 200 quilómetros de vías municipais, e os traballos seguen.
Cabe sinalar que as inspeccións correspondentes a este 2026 comezaron en xuño, tendo en conta que os titulares das fincas en faixas tiveron ata o 31 de maio para levar a cabo a limpeza dos seus predios. Por tanto, é a partir desta data cando Seaga pode colaborar na inspección, como xa se está facendo, e posterior execución subsidiaria de ser o caso, sempre que os concellos o soliciten dentro das facilidades que se ofrecen no convenio.
Desde o 2021, e no marco deste convenio, a Consellería do Medio Rural inspeccionou máis de 2,5 millóns de parcelas e enviou máis de 1 millón de notificacións e publicacións aos concellos, un dato do que se extrae que o 60% dos propietarios xa cumpren previamente coas súas obrigas. Además, levouse a cabo a execución subsidiaria en máis de 6.500 parcelas y realizouse limpeza de vías en máis de 2.100 kilómetros. Os propietarios contrataron rozas con Seaga en arredor de 27.300 parcelas de parroquias priorizadas a un prezo reducido.
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