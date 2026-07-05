El PP elige Santiago para presentar a sus candidatos a las alcaldías en plena preparación electoral
Feijóo impulsa la maquinaria del Partido Popular en Galicia, buscando tener las candidaturas definidas ante la incertidumbre de un posible adelanto electoral
El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elige Galicia para dar el primer paso en la preparación electoral del Partido Popular. Será el próximo 18 de julio cuando la ciudad de Santiago albergue el acto en el que la dirección nacional proclamará a los candidatos populares a las alcaldías de las capitales de provincia, entre ellas las cuatro gallegas, en una cita con la que el líder del PP quiere empezar a engrasar la maquinaria del partido de cara al ciclo electoral de 2027, después de que el BNG y el PSdeG ya hayan anunciado a sus alcaldables.
Aunque el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, mantiene los comicios nacionales en la fecha que corresponde, en 2027, en Génova trabajan con un escenario distinto: el de un posible adelanto electoral. Esa incertidumbre ha llevado a Feijóo a acelerar los tiempos internos para que el partido llegue con sus principales candidaturas definidas y la estructura territorial activada, según han indicado a la agencia Europa Press fuentes del partido.
La elección de Compostela, por supuesto, no es casual. Galicia vuelve a convertirse en el escaparate desde el que Feijóo lanza uno de los primeros mensajes de movilización interna. El acto reunirá a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, un perfil que la dirección popular considera estratégico por su capacidad para arrastrar voto y reforzar la implantación del partido sobre el terreno.
Hay nombres que resuenan desde hace tiempo como los alcaldables del PP en la comunidad que repiten en la lista, como Borja Verea en Santiago, Elena Candia en Lugo, Miguel Lorenzo en A Coruña, José Manuel Rey Varela en Ferrol, Rafa Domínguez en Pontevedra o Luisa Sánchez en Vigo. Mientras que la incertidumbre sobre quién se postule a ello permanece intacta, como es el caso de Ourense, que se mismo debatía entre Ana Méndez Gil y la diputada popular Ana Vázquez Blanco.
La activación del calendario electoral llega después de varias semanas de reuniones con dirigentes territoriales. Feijóo ya trasladó a sus presidentes autonómicos la necesidad de mantener al partido «tensionado» ante la posibilidad de un cambio de escenario político, una estrategia que el PP ha reforzado con encuentros de regidores, responsables provinciales y portavoces autonómicos.
De acuerdo con los Estatutos del PP, el Comité Electoral Nacional designa a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos de las CCAA, presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, alcaldías de las capitales de provincia, cabildos, consells insulares y juntas generales.
- Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
- Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
- «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
- La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
- Una incidencia en la catenaria interrumpe la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid
- El cultivo de arándanos se estanca en Galicia por la competencia foránea y los precios en origen: 'Si los intermediarios se quedan con el beneficio, la actividad no es rentable
- Cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España con terraza este verano
- Rueda aboga por la «democracia y autonomía» en una entrega de las Medallas Castelao en la que llamó a «no permitir discriminaciones entre las comunidades»