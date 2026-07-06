Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre

Los conductores que utilicen la A-6 entre Galicia y Madrid deberán prestar especial atención durante los próximos meses. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado nuevas fases de las obras de rehabilitación estructural del firme en la calzada izquierda de la autovía, en un tramo clave para las comunicaciones entre A Coruña, Lugo, León y Madrid.

Los trabajos afectan al recorrido comprendido entre los kilómetros 407 y 480,5, en las provincias de Lugo y León, y cuentan con un presupuesto de 8,8 millones de euros, IVA incluido. Las afecciones al tráfico se prolongarán previsiblemente hasta el 6 de octubre, en plena campaña de desplazamientos estivales y en una de las principales rutas de entrada y salida de Galicia.

La actuación obligará a establecer cortes parciales, desvíos por la N-6 y pasos mediante transfer, es decir, circulación en ambos sentidos por una sola calzada, con un carril habilitado para cada dirección. Transportes justifica estas medidas por razones de seguridad, tanto para los trabajadores de la obra como para los usuarios de la autovía.

Rehabilitación que se acometerá en la A-6, entre los kilómetros 407 y 480,5. / L. O.

La primera fase comienza este lunes, 6 de julio, y se mantendrá hasta la medianoche del lunes 13, entre los kilómetros 480,5 y 477,2. A partir del 13 de julio se abrirá una segunda fase entre los puntos kilométricos 479,5 y 469, que se prolongará hasta el 5 de agosto. La tercera arrancará el 21 de julio y afectará al tramo entre los kilómetros 469 y 455,5 hasta el 10 de agosto.

Las restricciones continuarán durante agosto y septiembre. Desde el 27 de julio hasta el 3 de septiembre se actuará entre los kilómetros 455,5 y 432. Posteriormente, entre el 31 de agosto y el 21 de septiembre, las obras se desplazarán al tramo comprendido entre los kilómetros 438,5 y 420. La última fase prevista comenzará el 10 de septiembre y terminará el 6 de octubre, entre los kilómetros 420 y 407.

Para mantener la circulación, el ministerio habilitará distintos itinerarios alternativos debidamente señalizados. En algunos tramos se desviará el tráfico mediante transfer por la calzada en sentido A Coruña, con circulación bidireccional. En otros casos, será necesario realizar cortes totales y derivar los vehículos por la N-6.

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Transportes recomienda a los usuarios consultar el estado de la circulación antes de iniciar el viaje, especialmente en los desplazamientos de largo recorrido entre A Coruña y Madrid, donde estos trabajos pueden provocar retenciones o aumentar los tiempos de viaje. La A-6 es una de las vías principales de conexión de Galicia con la Meseta y soporta un elevado volumen de tráfico durante los meses de verano.