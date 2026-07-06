El vídeo viral de Anubis Dimitri: le quita las chanclas a un hombre por pasear a su perro a 40 grados sin protección

El creador de contenido gallego Anubis Dimitri, nombre con el que Javier Otero se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de las redes sociales gracias a sus vídeos sobre naturaleza y bienestar animal, vuelve a ser viral. Esta vez lo ha hecho con un reel que acumula cientos de miles de interacciones tras enfrentarse a un hombre que paseaba a su perro en pleno episodio de calor extremo, al que acabó quitándole las chanclas para que comprobara en primera persona la temperatura del asfalto.

El vídeo, publicado en su perfil de Instagram, supera los 170.000 'me gusta' y los 10.000 comentarios en menos de 24 horas. En él, Anubis observa a un hombre paseando a su perro bajo un calor cercano a los 40 grados y le pregunta: "Tú crees que es hora de pasear al perro a 40 grados? ¿No ves que se va quemando las almohadillas?".

El propietario responde con un escueto "Que va, que va...", mientras el creador de contenido insiste en que el animal "se va quejando de las patas". La discusión sube de tono cuando Anubis Dimitri se baja del coche, le quita las chanclas al hombre y le dice: "Ahora vais los dos descalzos". Cuando el dueño del perro responde que el suelo quema, Otero le replica: "Pues lo pensaras antes". La escena concluye con un mensaje dirigido a la cámara: "¿Llevarías a tu hijo o nieto descalzo a 40 grados? Hay que tener un poco de sentido común".

¿Por qué es peligroso pasear a un perro sobre el asfalto caliente?

Veterinarios y organizaciones de protección animal recuerdan cada verano que el asfalto puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del aire, llegando a sobrepasar los 60 grados en los días más calurosos.

Por ello, y para evitar quemaduras en las almohadillas de los perros, la recomendación general es sacar a pasear a los animales a primera hora de la mañana o al anochecer, evitar las horas centrales del día y comprobar la temperatura del suelo antes de salir. Si no se puede mantener la mano sobre el pavimento durante varios segundos, tampoco es seguro para las patas de un perro.

¿Quién es Anubis Dimitri?

Detrás de Anubis Dimitri está Javier Otero. Natural de Carril (Vilagarcía de Arousa), este creador de contenido está especializado en naturaleza y acumula más de un millón de seguidores a los que muestra sus vídeos de convivencia con perros, cuervos, halcones y otros animales.

Javier Otero, con sus tres cuervos y 'Anubis' / N.S.

Antiguo mariscador y buzo profesional, ha convertido las redes sociales en una plataforma para divulgar y concienciar sobre el bienestar animal, así como para financiar proyectos de conservación, como la creación de un centro de recuperación y reintroducción de aves en Galicia.