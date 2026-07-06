El calor deja nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas en Galicia desde el inicio de la ola

Galicia registra nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas desde el arranque del actual episodio de calor, según las estimaciones del sistema MoMo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

El repunte más acusado se produjo el domingo, con cinco defunciones atribuibles a la temperatura, después de las dos contabilizadas el sábado y otras dos desde el jueves, cuando comenzó el fenómeno.

El dato debe leerse como una estimación epidemiológica y no como una confirmación clínica individual: MoMo mide desviaciones de mortalidad y calcula la parte atribuible al exceso o defecto de temperatura a partir de series históricas, defunciones observadas y variables meteorológicas. El propio sistema explica que estima la mortalidad atribuible al calor comparando las defunciones esperadas con efecto de la temperatura y una línea base sin ese efecto.

Interior de Pontevedra sigue con alerta amarilla

La presión térmica empieza, no obstante, a remitir. La Xunta informó este lunes de que la situación causada por el episodio de calor «mejora considerablemente» y que mañana martes ya no habrá zonas gallegas en nivel naranja ni rojo. Solo se mantendrá el nivel 1, amarillo, en las zonas isoclimáticas del centro de Lugo, montaña de Lugo, noroeste de Ourense, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.

La mejora llega tras varias jornadas de riesgo sanitario elevado. Para este lunes, Emergencias había informado de nivel rojo en el centro de Lugo y la montaña de Ourense, naranja en el interior de A Coruña, montaña y sur de Lugo, Valdeorras e interior de Pontevedra, y amarillo en el Miño ourensano.

Además, AEMET había activado aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en el sur de Lugo y el Miño de Ourense, con temperaturas de 34 a 38 grados en otras áreas de la comunidad.

Sanidade recuerda que el calor extremo puede causar mareos, cansancio, calambres, síncope, deshidratación, insolación y golpe de calor. Los grupos más vulnerables son las personas mayores, los menores de cuatro años, quienes padecen enfermedades crónicas o toman determinados fármacos, así como trabajadores, deportistas o personas que pasan muchas horas al aire libre.

Las recomendaciones pasan por beber agua sin esperar a tener sed, evitar alcohol y bebidas muy azucaradas, reducir la actividad física en las horas centrales, permanecer en lugares frescos, ventilar las viviendas por la noche y prestar especial atención a mayores que viven solos. Ante síntomas compatibles con agotamiento o golpe de calor, la Xunta recomienda pedir asistencia urgente llamando al 061.