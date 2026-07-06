El Consello da Avogacía Galega lanza un programa pionero para el uso ético de la IA en tribunales

Ante la preocupación por la reciente apertura de expedientes disciplinarios a diversos letrados por el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), el Consello da Avogacía Galega lanza un programa formativo pionero a nivel nacional sobre el uso de IA dirigido a abogados. El objetivo es "fortalecer el rigor deontológico de la profesión ante el abuso de esta tecnología disruptiva" reconoce el Consello.

La iniciativa busca garantizar un uso ético y responsable de estas herramientas en los tribunales. "En los últimos meses se han presentado denuncias contra abogados por no verificar los resultados generados por herramientas de IA, presentando ante los tribunales jurisprudencia inexistente o datos erróneos" señala la entidad. También informa que "se han detectado errores cometidos por los propios tribunales, fiscales y otros operadores jurídicos".

Este programa formativo se lanza en colaboración con los Consejos Autonómicos de la Abogacía de Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Cantabria. Desde el Consello da Avogacía Galega indican que el programa "busca dotar a la abogacía de las competencias necesarias para integrar la IA en su trabajo diario sin comprometer la seguridad jurídica, el secreto profesional ni las normas deontológicas que rigen la profesión".

El problema identificado se debe a la falta de una "cultura sólida" en el ámbito jurídico sobre el uso responsable de estas herramientas. Esto hace caer a los profesionales del derecho en un fenómeno técnico conocido como "fabulaciones" de la IA. "Se está vendiendo la inteligencia artificial como una solución mágica que trabaja sola, pero la realidad en la práctica profesional nos demuestra que el uso negligente de estas herramientas, o sin la supervisión de un profesional cualificado, puede acarrear consecuencias y responsabilidades de toda índole, perjudicar al cliente, a la administración de justicia y al derecho de defensa", advierten desde la dirección del curso.

El curso cuenta con la participación de destacados especialistas del ámbito jurídico, tecnológico y académico. Entre los docentes y colaboradores figuran los catedráticos de IA de la Universidade de Santiago de Compostela Senén Barro Ameneiro y David Enrique Losada Carril; El presidente de la Comisión deontológica del Consejo General de la abogacía Española, Manuel Mata Pastor, y de la Subcomisión de transformación digital, Miguel Hermosa Espeso, así como algunos de los co-autores del Libro Blanco de la IA en la Abogacía, como Francisco Adán Castaño, Álvaro Orts Ferrer, o Álvaro Palacios. También participa Ibán García del Blanco, experto que participó en su condición de eurodiputado, en la redacción y aprobación del Reglamento Europeo de IA; la divulgadora y experta en geoestrategia de la IA Susana García. Álex Rodríguez Ruibal, CEO de Maite.ai, ofrecerá una visión empresarial y transformadora. Otros expertos como José Manuel Ferro Pozo, de la Oficina Europea de Pantentes (EPO), los abogados Javier López Lorenzo, Federico Peña Suárez, Miguel Vieito Villar, José Manuel Sendín o Albino Escribano Molina (decano del ICA Albacete), contribuirán a desgranar los aspectos prácticos de la IA en el ámbito jurídico.