José Palacios: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarlo de manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan"

Las playas de Galicia son un reclamo turístico en crecimiento, cada vez hay más personas en las playas de la comunidad. Sin embargo, la escasez de socorristas vuelve a ser un problema este año. La estacionalidad laboral, los salarios bajos y la burocracia excesiva siguen afectando a este sector. Frente a esto, la Xunta decidió tomar medidas como aumentar el número de profesionales inscritos en el Registro Profesional del Personal de Socorrismo, con más de 4.800 profesionales.

Llama la atención que el problema persista en la comunidad con más kilómetros de costa del país y la tercera con más banderas azules, 118, diez más que el año pasado. Si atendemos a las cifras, resulta chocante que a pesar de que el número de playas con bandera azul en España aumentó desde las 579 (2017) a las 712 (2025), el número de guardavidas (socorristas) disminuyó desde los 3.191 a los 2.874. Lo que supone una bajada en la media de socorristas por playa de cinco a cuatro profesionales, según la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

Financiación y posibles soluciones

El presidente de la ADEAC, José Palacios, señala que la clave para solucionar el problema está en que los municipios reciban ayuda directa tanto de la comunidad autónoma como del Estado. "Es injusto que todo el soporte económico de la situación sea llevado por los municipios. Debería haber mayor colaboración privada y pública. Soy consciente de que la Xunta de Galicia aporta ayuda económica, pero debería incrementarla".

Esto afecta también a las playas con bandera azul. El municipio de Foz, por ejemplo corre el riesgo de verse obligado a renunciar a cuatro banderas azules (A Rapadoira, As Polas, Areoura y Peizás), al ser incapaz de contratar al número de profesionales exigido para tener la bandera. El problema viene motivado por dos factores: los salarios y la estacionalidad del trabajo. "Galicia tiene un gran nivel en el número de guardavidas y también un gran nivel formativo. El problema es que los socorristas formados en Galicia se van a lugares en los que trabajan más tiempo", apunta J. Palacios.

Para el presidente de la ADEAC, la solución pasa por un cambio estructural profundo. Palacios plantea: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarnos a este de una manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan". En este sentido, propone la creación de un equipo permanente a lo largo del año, que se incremente en las temporadas de verano. Asimismo, incide en que los municipios se esfuerzan, pero sufren temporadas muy reducidas en comparación con zonas como Baleares, donde las condiciones económicas retienen mejor al personal.

El problema es que los socorristas formados en Galicia se van a lugares en los que trabajan más tiempo José Palacios — Presidente de ADEAC

El caso de Foz: el riesgo de pérdida de banderas

Foz corre el riesgo de tener que renunciar a cuatro banderas azules en las playas de As Polas, Areoura, Peizás y A Rapadoira. La dificultad para contratar el número de socorristas requerido por la ADEAC, puede condenar al municipio lucense a perder cuatro de sus cinco arenales galardonados con esta distinción.

Francisco Cajoto, alcalde de Foz por el PSdeG-PSOE señala la dificultad que está viviendo el municipio. La ayuda desde Administración Autonómica es reducida con respecto a otros años. "En 2016 la Xunta subvencionaba 20 socorristas en Foz. Diez años después financia la cantidad de poco más de dos, no llega a crubrir el sueldo de tres", apunta Cajoto.

Desde el Concello denuncian que la Xunta está apoyando menos que nunca el servicio de socorrismo y salvamento. Esto provoca que todos los costes y responsabilidades recaigan sobre los ayuntamientos. "Desde el Concello creemos que hay que demandar desde todos los ámbitos, no solo desde los ayuntamientos, sino también desde la ADEAC. Es necesario que el gobierno autonómico se implique y nos apoye del mismo modo que hace diez años".

Foz aún no renuncia a las banderas azules en estas playas. Lo más seguro es que renuncie únicamente la bandera en A Rapadoira. El problema con los arenales de As Polas, Areoura y Peizás es la imposibilidad de disponer durante todas las horas requeridas, el número de guardavidas que la ADEAC tiene marcado en su normativa para poder izar la bandera azul. "Se exigen 40 horas semanales para mantener el reconocimiento y nosotros tenemos jornadas de 35 horas, lo que dificulta mucho las cosas. Creemos que la ADEAC debería ser más flexible", señala el alcalde de Foz.

Cajoto demanda también que la AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública) refuerce su actividad para formar a más profesionales. "Nos gustaría poder sentarnos en una mesa: ayuntamientos costeros, Xunta de Galicia y ADEAC, para conformar un marco que se adapte a los tiempos actuales. Queremos lograr un compromiso de financiación que permita mejorar la seguridad y la vigilancia de las playas".

Nos gustaría poder sentarnos en una mesa: ayuntamientos costeros, Xunta de Galicia y ADEAC Francisco Cajoto — Alcalde de Foz

El día a día del personal de salvamento gallego

Por su parte, Juan Rivas, coordinador de socorristas en el Ayuntamiento de Sanxenxo, explica que los salarios en Galicia rondan los 1.500 euros netos, más festivos y días extra que se pagan a mayores. Los turnos de trabajo son de 4 días laborables por 2 libres, y los horarios suelen estar estipulados de 12 de la mañana a las 8 de la tarde. Juan Rivas señala que uno de los factores que influye en la falta de profesionales es que "la oferta formativa podría ser un poco más amplia, porque las plazas no se llegan a cubrir al 100%". Esto afecta especialmente a las playas con bandera azul, que tienen como requisito la presencia de guardavidas. De esta forma, cuantos más arenales tengan ese distintivo, más personal será necesario. "La tasa de reposición en estas playas debería ser de un 110%, no de un 100%", señala J. Rivas.

Rivas matiza que, aunque las tablas salariales han subido ligeramente, la oferta laboral sigue superando al número de socorristas disponibles. A pesar del escenario general, Sanxenxo logra desmarcarse gracias a una gestión anticipada. "Nosotros, a falta de unas contrataciones específicas, hemos prácticamente cerrado el plantel, y somos 87 en plantilla en Sanxenxo".

El coordinador apunta que los procesos selectivos de la Administración suelen ir muy encima del verano. Se empuja a muchos trabajadores a buscar contratos antes. En este sentido, valora que las empresas externas a veces facilitan la profesionalización al fijar fechas con tiempo. Aunque los contratos cortos conviven bien con el perfil de estudiantes, Rivas ve necesario ampliar la estacionalidad de los contratos ante el buen tiempo prolongado, adaptando siempre el tipo de socorrista a la dificultad de cada playa.

Finalmente, el coordinador busca poner en valor el sector apoyándose en la exigencia de formación reglada y el registro en la AGASP. "Creo que a veces se asocia la figura del socorrista a una serie de estereotipos que no se corresponden con la profesión verdadera. Somos la punta de lanza dentro del sistema de emergencias en los arenales". Gracias a la figura del coordinador, a los nuevos criterios de actuación y a contar con más medios, las situaciones de peligro que antes no se preveían ahora van a menos en la costa gallega.

Creo que a veces se asocia la figura del socorrista a una serie de estereotipos que no se corresponden con la profesión verdadera Juan Rivas — Coordinador de socorristas en el Ayuntamiento de Sanxenxo

Las estadísticas de ahogamientos y rescates

Más allá de la falta de personal, José Palacios pone el foco en la imprudencia: "Hay personas que se siguen ahogando aunque las playas estén muy bien vigiladas, debido a sus imprudencias. La gente muchas veces no hace caso de las indicaciones de los socorristas, ni de los carteles, ni de las banderas del estado del mar". Concluye que "la educación debería ser la base de la prevención contra el ahogamiento".

Asimismo, advierte que las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística) dan lugar a engaños. No se diferencia entre fallecimientos por ahogamiento y fallecimientos por obstrucción de vía aérea, metiendo ambas estadísticas en el mismo saco. Según los datos aportados por el INE, en 2025 hubo 19.042 fallecimientos por causas externas. De estos, 3.899 fueron por ahogamiento, sumersión y sofocación, siendo la segunda causa de muerte externa. Sin embargo, no llegan a 500 las víctimas reales por ahogamiento, siendo los grupos de edad más sensibles los niños y las personas de más edad.

A pesar de las dificultades, los datos del Informe de Servicios de Socorrismo en Playas con Bandera Azul de España de la ADEAC reflejan una tendencia positiva en las intervenciones. El número de rescates sencillos se redujo en 2025 con respecto al año pasado casi a la mitad, bajando de una media de 17,6 por playa a 8,8. Por su parte, el número de rescates complicados a nivel estatal también experimenta un notable descenso, pasando de 2.015 (2017) a 1.060 (2025).