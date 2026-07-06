Historia de superación
Movistar Plus+ estrena el documental que acerca la historia de superación de la deportista gallega Desirée Vila
‘El Langui’ debuta como director con ‘Desirée Vila. Ganas de vivir’, trabajo que acerca el lado más humano de la atleta gondomareña que perdió una pierna por una negligencia médica a los 16 años
Movistar Plus+ acerca desde este lunes la historia de superación de la deportista gallega Desirée Vila.
Lo hace con el documental Desirée Vila. Ganas de vivir, un trabajo que supone el debut en la dirección de Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui.
La deportista gallega Desirée Vila, una historia de superación
En él, se narra la extraordinaria historia de la joven atleta paralímpica cuya vida cambió drásticamente tras perder una pierna por una negligencia médica a los 16 años.
No obstante, lejos de renunciar a su vocación deportiva, en 2018 comenzó a practicar atletismo y, ese mismo año, se proclamó campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud. Desde entonces, su palmarés no ha dejado de crecer.
El día a día de Desirée Vila
El documental acompaña a Desirée Vila en su día a día tras su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde no logró los resultados esperados.
A través de ese momento clave, Desirée Vila. Ganas de vivir sigue de cerca a la atleta en su esfuerzo por levantarse una vez más, dentro y fuera de la pista, mostrando en todo momento su inspiradora filosofía de vida que le ha convertido en toda una campeona.
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