Uno de cada tres centros educativos públicos en Galicia será objeto de obras este verano

La Xunta aprovechará las vacaciones de verano para ejecutar obras de construcción, ampliación y mejora en 364 centros educativos públicos de Galicia, una cifra que supone que prácticamente uno de cada tres colegios e institutos de la red autonómica será objeto de algún tipo de actuación antes del inicio del próximo curso, con una inversión total de casi 87 millones de euros.

Tal y como detalló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la mayor parte de la inversión se destinará a 61 grandes actuaciones, entre las que figuran nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones integrales. De ellas, 37 corresponden a obras iniciadas este año, centradas principalmente en la mejora de la eficiencia energética mediante el cambio de cubiertas y en la instalación de ascensores para reforzar la accesibilidad. Las otras 24 son proyectos de mayor envergadura iniciados en ejercicios anteriores y que continúan en ejecución. Unas actuaciones que supondrán un desembolso de 79 millones.

Entre ellas destacan la construcción del nuevo IES Domingo Villar, en Vigo, con una inversión de 17,8 millones de euros, y del nuevo colegio de O Milladoiro, en Ames, dotado con 11,6 millones.

Junto a estas grandes obras, la Consellería desarrollará otras 329 actuaciones de pequeña y mediana entidad, con una inversión de 7,2 millones de euros. Se trata principalmente de reparaciones en cubiertas, fachadas y canalones dañados por los temporales del pasado invierno, además de trabajos de pintura, mejoras en instalaciones eléctricas y de fontanería, renovación de baños, calefacción, patios o equipamientos de cocina, así como pequeñas actuaciones para adaptar espacios y mejorar la accesibilidad.

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Con las actuaciones previstas para este verano, la Xunta elevará a 369 millones de euros la inversión realizada desde 2021 dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Según los datos facilitados por el Gobierno gallego, desde entonces se han programado cerca de 3.370 intervenciones en centros educativos públicos, de las que casi el 87 % ya están finalizadas y otro 11,6 % permanecen actualmente en ejecución.