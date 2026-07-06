La Xunta presentará el Pacto pola Lingua este mismo mes

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció en el DEA la elaboración de un Pacto pola Lingua estableció como plazo el primer semestre del para su presentación en sociedad. Así, ante preguntas de los medios tras la reunión del Gobierno gallego, Rueda restó importancia al retraso y lo calificó de «casi testimonial», ya que el Gobierno gallego presentará el documento a lo largo de este mes de julio.

El mandatario autonómico explicó que la elaboración del documento ha requerido más tiempo por el elevado número de aportaciones recibidas durante el proceso participativo. Según indicó, los expertos implicados tuvieron que analizar, resumir y dar coherencia a todas las propuestas antes de cerrar el texto.

Noticias relacionadas

El presidente agradeció el trabajo realizado por los participantes y confió en que el resultado sea «un pacto co maior consenso posible». Además, reprochó que algunas de las voces que ahora reclaman su publicación fueran, dijo, las mismas que inicialmente rechazaron participar en su elaboración.