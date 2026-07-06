Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad en SantiagoAutónomos ÁreaFestival FegateaObras Amor RuibalCarreira Pedestre
instagram

La Xunta presentará el Pacto pola Lingua este mismo mes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes / Xoán Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.S.

Santiago

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció en el DEA la elaboración de un Pacto pola Lingua estableció como plazo el primer semestre del para su presentación en sociedad. Así, ante preguntas de los medios tras la reunión del Gobierno gallego, Rueda restó importancia al retraso y lo calificó de «casi testimonial», ya que el Gobierno gallego presentará el documento a lo largo de este mes de julio.

El mandatario autonómico explicó que la elaboración del documento ha requerido más tiempo por el elevado número de aportaciones recibidas durante el proceso participativo. Según indicó, los expertos implicados tuvieron que analizar, resumir y dar coherencia a todas las propuestas antes de cerrar el texto.

Noticias relacionadas

El presidente agradeció el trabajo realizado por los participantes y confió en que el resultado sea «un pacto co maior consenso posible». Además, reprochó que algunas de las voces que ahora reclaman su publicación fueran, dijo, las mismas que inicialmente rechazaron participar en su elaboración.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
  3. «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
  4. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  5. Una incidencia en la catenaria interrumpe la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid
  6. El cultivo de arándanos se estanca en Galicia por la competencia foránea y los precios en origen: 'Si los intermediarios se quedan con el beneficio, la actividad no es rentable
  7. Cuatro restaurantes gallegos, entre los mejores de España con terraza este verano
  8. SAIC da un nuevo paso en Galicia: Ferrol recibirá la próxima semana un primer buque con vehículos de la compañía

La Xunta presentará el Pacto pola Lingua este mismo mes

La Xunta presentará el Pacto pola Lingua este mismo mes

La Xunta refuerza la lucha contra el cáncer con 48 millones para nuevos tratamientos

La Xunta refuerza la lucha contra el cáncer con 48 millones para nuevos tratamientos

José Palacios: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarlo de manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan"

José Palacios: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarlo de manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan"

Uno de cada tres centros educativos públicos en Galicia será objeto de obras este verano

Uno de cada tres centros educativos públicos en Galicia será objeto de obras este verano

Galicia impulsa una ley contra la violencia digital con un servicio para facilitar el borrado de la huella digital

Galicia impulsa una ley contra la violencia digital con un servicio para facilitar el borrado de la huella digital

El vídeo viral de Anubis Dimitri: le quita las chanclas a un hombre por pasear a su perro a 40 grados sin protección

El vídeo viral de Anubis Dimitri: le quita las chanclas a un hombre por pasear a su perro a 40 grados sin protección

La Xunta pedirá al Gobierno que fije un límite de gasto que «esté a la altura» para atender «debidamente» los servicios públicos

La Xunta pedirá al Gobierno que fije un límite de gasto que «esté a la altura» para atender «debidamente» los servicios públicos

Obras en la A-6 complicarán hasta octubre los viajes entre Galicia y Madrid

Obras en la A-6 complicarán hasta octubre los viajes entre Galicia y Madrid
Tracking Pixel Contents