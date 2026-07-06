La Xunta refuerza la lucha contra el cáncer con 48 millones para nuevos tratamientos

La Xunta destinará casi 48 millones de euros a la compra de tratamientos innovadores contra el cáncer de mama y de ovario para los hospitales públicos gallegos. El Gobierno gallego autorizó ayer la adquisición de anticuerpos monoclonales y fármacos de precisión que, según destacó el presidente, Alfonso Rueda, permiten «terapias más eficaces y menos agresivas» que la quimioterapia convencional y adaptadas al perfil de cada tumor.

La mayor parte de la inversión, 35,9 millones de euros, se dedicará a la compra de anticuerpos monoclonales y conjugados para el cáncer de mama, el tumor más frecuente entre las mujeres gallegas.Otros 11,8 millones financiarán tres inhibidores de la polimerasa indicados para pacientes con cáncer de mama y ovario, especialmente en casos con mutaciones en los genes BRCA.

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Además, el Consello da Xunta dio luz verde al Plan Galego de Saúde Ambiental 2026-2030, que contará con una inversión de 2,7 millones de euros en cinco años para prevenir enfermedades vinculadas a la contaminación, el cambio climático y otros riesgos ambientales. El documento reforzará la vigilancia de la calidad del aire y de las aguas, el control de vectores como el mosquito tigre y programas como la estrategia frente al gas radón.