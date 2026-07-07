Buscan figurantes en Galicia para una nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos que piden

Galicia y sus paisajes de película siguen cautivando al mundo audiovisual.

Rodajes de la serie ‘Lobo’, producida por Vaca Films para Netflix, en la Praza do Obradoiro, el pasado enero. / Netflix

Buscan figurantes en Galicia para una nueva película de Vaca Films

Y es que la empresa Toma Extra Casting acaba de abrir un proceso de selección de figurantes para una «nueva película» de la productora coruñesa Vaca Films —responsable de títulos como Clanes o Golpes, entre otros— de la que todavía no ha trascendido ningún detalle.

En concreto, se precisan «jugadores de baloncesto de entre 18 y 35 años que midan entre 180 y 189 centímetros». Además, el anuncio especifica que sean «residentes en Galicia» que cuenten con una talla de camiseta «M o L» y una talla de pantalón «entre la 38 y la 40».

¿Cómo participar de figurante en la nueva película de Vaca Films?

Aquellos interesados en participar deberán enviar un whatsapp al 614 47 02 87 en el que incluyan el nombre completo, la edad, la altura y las tallas, un teléfono de contacto, el concello de residencia, además de fotografías recientes de cara y cuerpo y, en caso de tener tatuajes, imágenes en los que se puedan ver con claridad.

Todo apunta al final de la trilogía 'Dímelo'

El anuncio de este nuevo proceso de selección tiene lugar semanas después de que Toma Extra Casting comenzase a buscar figurantes para rodar una nueva película de Vaca Films el próximo agosto en zonas de A Coruña, Santiago de Compostela y los alrededores de la capital gallega.

Un nuevo proyecto que, atendiendo al formulario abierto para participar en aquel casting, se trataría de la adaptación del final de la famosa trilogía romántica de Mercedes Ron Dímelo, la cual recibe el título de Dímelo con besos, la única película que falta por rodar del triángulo amoroso de los hermanos Taylor y Thiago Di Bianco (Diego Vidales y Fernando Lindez), los cuales son la estrella del equipo de baloncesto del instituto y el entrenador asistente respectivamente, y una amiga de la infancia, Kamila Hamilton (Alicia Falcó).

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Fotograma de 'Dímelo bajito'. / Vaca Films

Vaca Films estrenó la adaptación de la reconocida trilogía romántica de Mercedes Ron en la plataforma de streaming Prime Video el pasado 12 de diciembre con el lanzamiento del filme Dímelo bajito, momento en el que la productora coruñesa ya se encontraba rodando la segunda película de la saga, Dímelo en secreto, largometraje cuya producción ya ha concluído y que se espera que vea la luz a principios de 2027.