Detienen en A Coruña a un conductor de Bolt por tocamientos a una menor
Los hechos se produjeron el pasado sábado por la noche
Marta Casais
La Policía detuvo el pasado sábado en A Coruña a un conductor de la empresa de VTC Bolt como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor. Según ha podido confirmar La Opinión -diario del mismo grupo que EL CORREO GALLEGO- la joven estaba acompañada de otras personas mientras estaba sentada en el asiento delantero.
Durante el viaje, la víctima recibió tocamientos y el conductor intentó darle un beso. Según destacan fuentes de Europa Press, también le llegó a lamer la oreja y que después de llegar al destino se dio aviso a la Policía Nacional. Tras la denuncia, los agentes detuvieron al conductor por presunta agresión sexual a la menor.
Desde la empresa certifican que están investigando el incidente, pero insisten en que no se trata de un empleado de la compañía. El modelo de negocio de Bolt supone que los conductores autónomos se asocian a la plataforma para ofertar los viajes.
En la web corporativa de la compañía destacan que "nos tomamos muy en serio la seguridad de la comunidad" y que cualquier persona, tanto usuarios como conductores, que incumplan las condiciones que fija esta plataforma puede perder el acceso a la misma.
"Bolt puede decidir suspender o expulsar a una persona de la plataforma aunque su comportamiento no constituya un delito", señalan en su web, en la que añaden que, si una persona sufre o presencia un comportamiento que pueda violar las normas pueden notificarlo en la propia aplicación. "Nuestro equipo revisa todas las incidencias y puede tomar medidas si es necesario", apuntan.
Fuente: La Opinión A Coruña
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