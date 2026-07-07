La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura

La arquitecta gallega y exconselleira de la Xunta Teresa Táboas ha sido elegida secretaria general de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), convirtiéndose en la segunda mujer en acceder a este cargo dentro de la principal organización mundial de la profesión. Su nombramiento fue ratificado durante la Asamblea General de la UIA, celebrada en Barcelona en el marco del Congreso Mundial de Arquitectura 2026, para un mandato que se extenderá hasta 2029.

Táboas, que hasta ahora ejercía como vicepresidenta de la Región I-Europa de la organización, formará parte del máximo órgano de dirección de la UIA junto al nuevo presidente, el arquitecto chino Zhang Li, con el mexicano Marco Antonio Vergara Vázquez como tesorero.

La arquitecta, nacida en Ciudad de México en 1961 e hija de emigrantes de O Carballiño, cuenta con una amplia trayectoria profesional e institucional. Además de desarrollar su actividad desde su estudio de Pontevedra, fue la primera mujer en ser elegida decana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en 2003 y estuvo al frente de la Consellería de Vivenda de la Xunta durante el bipartito.

Tras conocerse su designación, el Colexio de Arquitectos de Galicia destacó que el nombramiento supone un reconocimiento a la arquitectura gallega y a la trayectoria de una profesional que ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad tanto en España como en organismos internacionales.

«Asumo con gran honra como galega a secretaría da maior organización mundial dos profesionais da arquitectura», señaló Táboas, quien explicó que entre sus funciones estará la coordinación de las comisiones de trabajo de la UIA. «Creo nas organizacións para a defensa da profesión, que sirven como altoparlantes para aportar novas ideas e trasladalas á sociedade», añadió.

Durante el mandato 2026-2029, la nueva secretaria general situó entre las prioridades de la organización el acceso a la vivienda, la respuesta a la emergencia climática, la regeneración urbana y la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, al ejercicio profesional.

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Entre los proyectos previstos figuran la organización del Foro de Regeneración Urbana y Nuevas Tecnologías de 2027 en Mumbai, la preparación del V Foro de la UIA sobre turismo sostenible en Río de Janeiro en 2028 y el Congreso Mundial de Arquitectura que se celebrará en Pekín en 2029.