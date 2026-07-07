Galicia entra en el programa "Tardes con Plan" que busca financiar actividades extraescolares para menores vulnerables

El Ministerio de Sanidad lanza la segunda convocatoria de "Tardes con Plan", un programa que busca financiar actividades extraescolares de ocio educativo enfocadas en promover un estilo de vida saludable en niños y adolescentes de entre 6 y 16 años. La convocatoria va a movilizar 106 millones, de los cuales 74,3 correrán a cargo del Fondo Social Europeo (FSE+) y se incluye en el marco del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. La ayuda va enfocada a barrios y territorios en situación de vulnerabilidad, con financiación para distintas comunidades autónomas entre las que se incluye Galicia.

Con esto, Sanidad pretende ampliar el alcance del programa que prevé el desarrollo de 95 actuaciones en 28 provincias, de 15 comunidades autónomas. Las ONG que estén interesadas en concurrir a esta convocatoria podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad desde el 7 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2026. Las operaciones podrán ejecutarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2029 y podrán concurrir entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal y entidades de la economía social, solas o agrupadas.

Las actividades incluidas dentro del programa están orientadas a fomentar la actividad física y hábitos saludables relacionados con el descanso, el sueño, la alimentación y el bienestar emocional. Además se incluyen talleres dirigidos a la infancia y la adolescencia y actividades específicas para madres, padres y cuidadores.

El reparto de los fondos y el impacto en Galicia

La financiación europea se distribuirá entre las distintas comunidades autónomas, donde un 6,82% irá para las regiones más desarrolladas (Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco), con una cofinanciación FSE+ del 40%. Galicia, con una tasa de obesidad del 8,4% en el año 2023 según un estudio del Ministerio de Sanidad, se encuentra dentro de las comunidades en transición. Junto con Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia, las regiones en transición recibirán un 34,52% de los fondos con una cofinanciación del 60%. Por último, para las menos desarrolladas se destinará el 58,66% (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla), con una cofinanciación del 85%.

Más facilidades para las entidades y desarrollo en entornos vulnerables

Según ha informado el Ministerio, las entidades contarán con una mayor flexibilidad en los requisitos de las actuaciones a financiar, permitiendo que ya no tengan que intervenir en varias categorías de región para que sus actuaciones puedan ser seleccionadas. Con esta modificación, se busca extender el alcance del programa al conjunto del territorio nacional, favoreciendo que más entidades concurran en la convocatoria. Hay que tener en cuenta que "Tardes con Plan" tiene previsto desarrollarse en centros educativos públicos, espacios comunitarios y otros equipamientos de proximidad, para favorecer la participación de las familias en entornos vulnerables, donde la obesidad infantil duplica la media. Se busca así reforzar la implicación de la comunidad y acercar actividades saludables a niñas, niños y adolescentes en sus propios entornos.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Sanidad refuerza una estrategia que sitúa la prevención y la promoción de la salud en el centro de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. Se trata de una apuesta conjunta de España y la Unión Europea para que el lugar de residencia o la situación económica de las familias no condicionen la salud, el bienestar físico y emocional y la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.