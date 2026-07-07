Reducir la mortalidad del lobo ibérico un 10% podría duplicar su área de distribución en España en solo tres décadas

Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha revelado en un estudio sobre la demografía del lobo en la península ibérica una alta mortalidad de los lobos, que además explica por qué su área de distribución apenas ha aumentado durante las últimas décadas a pesar de disponer de hábitat adecuado para expandirse. El estudio concluye que reducir esa mortalidad, aunque sea solamente un 10%, sería clave para favorecer la recuperación y mejorar el estado de conservación de esta población que la UICN clasifica como vulnerable en España y en peligro en Portugal.

El caso del lobo en España en general y Galicia en particular es diametralmente opuesto al de otros territorios de Europa y Norteamérica, donde el lobo sí ha logrado recuperar parte de la que fue durante siglos su distribución histórica. Ha logrado colonizar zonas tan humanizadas como Alemania, Dinamarca, Países Bajos o Francia, mientras que en la península ibérica lleva déacadas estancado "a pesar de disponer de amplias áreas de hábitat adecuado", explican en el informe.

Fue esta aparente contradicción la que llevó al equipo de la Estación Biológica de Doñana a investigar qué factores estaban limitando su expansión. “En las últimas décadas la distribución del lobo en la península ibérica apenas ha variado más allá de cambios menores, con pequeñas áreas que se colonizan y otras donde la especie se extingue, incluyendo la extinción de la población de Sierra Morena, mientras que durante el mismo periodo otras poblaciones europeas se expandían de manera muy rápida”, explica Ana Morales González, investigadora postdoctoral y primera autora del estudio. “Nos planteamos una pregunta sencilla: ¿Qué factores podrían explicar esta dinámica, frenando la recuperación de la especie en España y Portugal?”

Un par de lobos ibéricos sobre la nieve / Alberto Fernández Gil

Reducir la mortalidad es clave para la recuperación del lobo ibérico

Para responder esta cuestión, el equipo desarrolló un modelo demográfico muy detallado capaz de reproducir la evolución de la población de lobos en la península ibérica durante el periodo 1991–2021, ajustando los parámetros demográficos del modelo a los datos oficiales de área de distribución y a las estimas de tamaño de población obtenidas en ese periodo. Una vez validado el modelo, estudiaron cómo afectaría una reducción de la mortalidad de distintos tipos de individuos al futuro de la población.

Los resultados mostraron que, aunque los lobos dispersantes son los responsables de colonizar nuevos territorios, no basta con reducir únicamente su mortalidad, ya que esto apenas modificaba la evolución de la población. En cambio, bastaba con reducir un 10% la mortalidad de los individuos que viven en los grupos familiares para mejorar el estado de conservación de la población. El modelo mostró que, con esta reducción de apenas del 10% de la mortalidad, los grupos se volvían más grandes, el éxito reproductor aumentaba y las distancias de dispersión en línea recta pasaban de unos 32 a más de 70 kilómetros. Como consecuencia, la población podría crecer y expandirse hasta duplicar su área de distribución en aproximadamente tres décadas.

A partir del modelo, el equipo estimó que cada año muere aproximadamente una cuarta parte de los lobos que forman parte de grupos, más de un tercio de los dispersantes y más de la mitad de los cachorros. “La clave está en que los grupos de lobo son unidades familiares con una estructura social compleja y la muerte de estos individuos genera efectos en cascada que van mucho más allá de la pérdida de individuos aislados, sobre todo si muere un miembro de la pareja reproductora”, explica el investigador Eloy Revilla, coautor del estudio. “Se generan tantas vacantes y tantos territorios que dejan de estar ocupados, que son aprovechadas por los lobos dispersantes para establecerse muy cerca de su lugar de nacimiento en lugar de colonizar nuevas áreas”.

Implicaciones para la conservación del lobo ibérico

Los resultados del estudio son especialmente relevantes en el contexto actual de cambios en el estatus de protección del lobo en Europa y España. En España, en 2021, el lobo se incluyó en el LESRPE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), lo que supuso el fin de la caza en todo el país. El equipo científico comparó las predicciones del modelo con los resultados del último censo nacional realizado en España. En este censo se estimaron 333 grupos familiares para el periodo 2021-2024, una cifra comparable con las predicciones del modelo para 2013-2021. Esto sugiere que, durante esos años, la población ibérica no ha experimentado una mejora apreciable en su estado de conservación, en línea con las evaluaciones más recientes de la UICN. A pesar de ello, la especie dejó de estar protegida a nivel nacional en España en 2025, tras su exclusión del LESRPE.

“En nuestro trabajo advertimos que este cambio legislativo podría dificultar la recuperación de la población si la mortalidad vuelve a niveles similares a los registrados hasta 2021, y que una protección efectiva de la especie y el refuerzo de las medidas destinadas a prevenir y perseguir la mortalidad ilegal son herramientas fundamentales para permitir la mejora del estado de conservación de esta población”, explica Morales.