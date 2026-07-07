La UE destina 120 millones a España por daños de incendios en 2025, con casi 120.000 hectáreas quemadas en Galicia

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes el visto bueno definitivo a movilizar 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los graves incendios forestales registrados en agosto de 2025, dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Rumanía y Chipre.

Según datos de la Xunta recogidos en su plan antincendios, Galicia sufrió en 2025 un total de 1.475 incendios forestales que arrasaron en conjunto 118.763,6 hectáreas.

Fue especialmente duro el mes de agosto de 2025 en la comunidad gallega, en el que se produjo el mayor incendio en Galicia desde que hay registros, en Larouco (Ourense), con cerca de 32.000 hectáreas calcinadas. Hubo 2.200 confinamientos de población y 400 evacuaciones durante esa campaña.

Con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) ha culminado la tramitación parlamentaria de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, con la que España se convierte en el principal destinatario de estos fondos, tras los fuegos que afectaron a dieciséis comunidades autónomas y cuyos daños directos fueron estimados por las autoridades en más de 4.300 millones de euros.

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España recibirá así más del 80% del importe total aprobado, mientras que Rumanía contará con 14,34 millones de euros para hacer frente a las inundaciones sufridas entre mayo y junio de 2025 y Chipre obtendrá 9,21 millones para paliar los daños ocasionados por los incendios registrados en julio del pasado año.