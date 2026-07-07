La Xunta toma medidas ante la sequía: se convoca la Mesa da Seca para valorar la situación en Galicia

La Xunta se prepara ante una posible situación de sequía; la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas de las pasadas semanas han llevado a activar un estado de alerta en la Comunidad. Ante la necesidad de valorar la situación de los embalses y cuencas, la Xunta ha convocado este miércoles, 8 de julio, a la Mesa da Seca, para decidir si se activa la prealerta por sequía. El anunció de esta medida tuvo lugar en una rueda de prensa celebrada en la sede de Meteogalicia, de la mano de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático , Ángeles Vázquez.

La reunión estará presidida por Aguas de Galicia y participarán tanto representantes de Meteogalicia, como de la Consellería de Sanidade y Medio Rural y también miembros de Protección Civil. Estas medidas coinciden con las declaraciones de Alfonso Rueda, que ya afirmó este lunes que no descartaba tener que declarar la prealerta por sequía "en algún momento", pidiendo un "uso racional y prudente del agua".

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. / Xoan Álvarez / FDV

Ángeles Vázquez ha explicado que son los datos de Meteogalicia y de Augas de Galicia los que determinarán si se acaba estableciendo la prealerta en la Comunidad. A través de ellos, se está estudiando la situación de las tres cuencas "más sensibles", la del Lérez, Anllóns y Baiona. La conselleira enfatiza en que no hay que alarmarse de momento, pero sí se debe ser cautos y precavidos en el uso del agua, evitando realizar lavados reiterados de vehículos, llenar continuamente piscinas en vez de clorarlas y el riego continuado de jardines y huertas. De igual modo, ha pedido a los municipios gallegos que controlen las pérdidas de agua en sus redes de abastecimiento, insistiendo en que, aunque la Xunta está a su disposición, esta tarea es su "obligación".

Vigo decreta la prealerta por sequía

Vigo se enfrenta también a este problema, a pesar del inicio lluvioso del año, la primavera ha sido más seca de lo normal y las reservas de los embalses, han llevado al Concello a decretar la prealerta por sequía. La medida la anunció hoy el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicando que la situación a estas alturas de mes, es peor que la del año pasado y la de 2017 (año marcado por importantes incendios en octubre). "Solamente estábamos peor en 2011", señaló el alcalde, señalando que si las lluvias no aumentan en las próximas semanas, les queda "agua para cinco meses".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero / Cedida

En consecuencia, desde hoy, se imponen restricciones de usos no prioritarios del agua como: los baldeos, los cierres de las duchas de las playas y las fuentes ornamentales sin circuito cerrado, la prohibición de lavar vehículos fuera de establecimientos autorizados, el llenado de piscinas. Además se reducirán los riegos y se solicitará a la ciudadanía que haga un consumo responsable de agua para no malgastar los recursos.

Caballero a mayores ha solicitado a la Xunta que aplique una reducción del caudal ecológico de Eiras. Además, remitirá una carta a los alcaldes de Soutomaior, RedondelaPorriño, Mos, Cangas, Moaña, Gondomar y Nigrán para que adopten medidas para reducir el consumo de agua, al ser ayuntamientos que se nutren de esta presa.

Otros concellos gallegos en alerta

Ames por ejemplo, celebró hace dos semanas un pleno ordinario para debatir el plan municipal de emergencias ante la sequía, tras incorporar las correcciones que solicitó Augas de Galicia. Por su parte, el Concello de Ordes lanzó una campaña para concienciar a la población sobre un consumo responsable de agua.

En Baiona se aprobaron este lunes medidas extraordinarias para restringir el uso de agua potable. El objetivo es garantizar el suministro para el consumo humano y los usos sanitarios, que son considerados prioritarios para la administración local. A mayores, el Concello mantendrá cerradas las duchas y los lavapiés de las playas y procurará que la limpieza viaria y el riego municipal se realicen sin emplear agua procedente de la red de abastecimiento.

Destaca el caso también de Fornelos de Montes, que ya anuncio medidas a finales de marzo, pese a ser una de las localidades más lluviosas de Galicia, debido al mal estado de la red de abastecimiento.