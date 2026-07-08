Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
Las notas de corte del curso actual, que sirven como referencia para el curso próximo, dejan 46 titulaciones por encima del 10, mientras 150 opciones públicas quedan por debajo de esa barrera
R.V.
Sacar un 12 sobre 14 en la selectividad gallega es una nota sobresaliente. Pero ni siquiera esa calificación garantiza entrar en todas las carreras. Las últimas notas de corte disponibles para el Sistema Universitario de Galicia confirman que existe un grupo muy reducido de titulaciones prácticamente reservadas a expedientes extraordinarios: diez grados o dobles grados superan los 12 puntos.
La frontera del 12 marca así el acceso a la parte más exclusiva de la oferta universitaria gallega. No se trata de una nota fijada previamente por las universidades, sino del resultado de la demanda: la nota de corte es la calificación de la última persona que consiguió plaza en cada titulación. Pero, en la práctica, funciona como la referencia que estos días miran miles de alumnos y familias para saber hasta dónde puede llegar su nota y de paso sus aspiraciones.
El análisis del listado deja tres grandes grupos. En el primero están las carreras más selectivas, las que exigen más de 12 puntos: son diez. En el segundo aparecen todas las titulaciones que superan el 10: 46 opciones. Y en el tercero queda la mayoría de la oferta pública con nota numérica: 150 grados o dobles grados están por debajo del 10. Además, hay 16 titulaciones privadas en las que no consta una nota de corte aplicable.
La lectura para las familias es clara: un 12 abre muchísimas puertas, pero no todas. Con esa nota, un alumno podría optar a la inmensa mayoría de grados, pero seguiría quedándose por debajo de los cortes de Matemáticas y Física, Medicina, Ingeniería Informática y Matemáticas, Odontología, Biotecnología, Aeroespacial o Comunicación Audiovisual y Periodismo.
Las titulaciones más exigentes vuelven a concentrarse en tres ámbitos: dobles grados científico-técnicos, ciencias de la salud y carreras con mucha demanda y pocas plazas. La Universidade de Santiago de Compostela copa la mayor parte de los primeros puestos, aunque la Universidade de Vigo se cuela en el grupo de cabeza con el itinerario de Aeronáutica y con Ingeniería Aeroespacial en Ourense.
Las diez notas de corte más altas este curso
- Doble Grado en Matemáticas y Física, USC: 13,314
- Medicina, USC: 12,742
- Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, USC: 12,728
- Odontología, USC: 12,723
- Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, USC: 12,522
- Biotecnología, USC: 12,339
- PARS Aeronáutica, UVigo: 12,336
- Matemáticas, USC: 12,254
- Ingeniería Aeroespacial, UVigo Ourense: 12,130
- Doble Grado en Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria, USC: 12,114
A partir de ahí, las notas siguen siendo muy altas, pero ya bajan del 12. Es el caso del doble grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica, con un 11,768; la simultaneidad de Español y Gallego-Portugués, con un 11,760; o Física, con un 11,710.
Por debajo de esa élite, una nota de entre 10 y 12 permite competir por una parte amplia de la oferta con alta demanda: enfermerías, fisioterapia, farmacia, inteligencia artificial, psicología, veterinaria, relaciones internacionales, algunas ingenierías o dobles grados técnicos y sociales. Es una franja exigente, pero mucho menos exclusiva que la de los 12 puntos.
En cambio, por debajo del 10 se sitúa la mayoría de titulaciones con nota numérica. Ahí aparecen grados de todas las ramas: humanidades, ciencias sociales, jurídicas, económicas, ingeniería, turismo, filologías, educación, ciencias del mar, química, trabajo social o estudios técnicos. Una nota de corte baja no significa necesariamente que una titulación tenga menor valor académico o profesional, sino que la relación entre plazas ofertadas y demanda permite admitir a estudiantes con calificaciones más moderadas.
Diez titulaciones con la nota de corte más baja
Como muchas carreras empatan en el mínimo de 5,000, esta relación recoge diez titulaciones situadas en esa nota:
- Dirección y Gestión Pública, UVigo: 5,000
- Turismo online, UDC: 5,000
- Gestión Cultural, USC: 5,000
- Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, UVigo: 5,000
- Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, UVigo: 5,000
- Doble Grado en Turismo y Geografía e Historia, UVigo Ourense: 5,000
- Tecnología de la Ingeniería Civil, UDC: 5,000
- Lengua y Literatura Inglesas, USC: 5,000
- Trabajo Social, UVigo Ourense: 5,000
- Economía, UVigo: 5,000
El calendario
Para los alumnos que no alcancen la nota de su primera opción, el calendario es casi tan importante como la calificación. La preinscripción ordinaria para acceder a las universidades gallegas este año está abierta del 12 al 25 de junio, hasta las 14.00 horas, a través de NERTA. La solicitud es única y el orden de preferencia resulta clave: una vez cerrado el plazo, no se puede modificar la relación de grados ni el orden elegido.
El alumno puede pedir hasta cinco titulaciones diferentes por orden de preferencia, aunque puede llegar hasta diez peticiones si se trata de la misma titulación impartida en distintos centros de Galicia. Este punto es relevante para grados como Enfermería, Educación, ADE, Derecho o algunas ingenierías, que se ofertan en más de un campus.
Después llegarán los llamamientos de matrícula. Si el estudiante es convocado en una titulación que no es su primera opción, deberá decidir si se matricula o si espera a próximos movimientos. La clave es no despistarse con las listas de espera: hay que consultar NERTA y el correo electrónico en cada llamamiento y confirmar el interés cuando corresponda.
La convocatoria extraordinaria de preinscripción será del 16 al 20 de julio, también hasta las 14.00 horas, aunque con una limitación importante: en esa fase ya no se ofertan las titulaciones que hayan agotado sus plazas o aquellas que previsiblemente se cubran con alumnado de la convocatoria ordinaria. Por eso, para quienes aspiran a una carrera con nota alta, la ordinaria es la vía decisiva.
Fuente: Faro de Vigo
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