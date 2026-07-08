La investigación a José Tomé por acoso sexual avanza con el volcado del WhatsApp de la denunciante y cinco nuevas testificales

La investigación abierta contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, continúa avanzando. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha vuelto a citar a la mujer que denunció al dirigente socialista por un presunto delito de acoso sexual para practicar el volcado del contenido de su teléfono móvil, en concreto de las conversaciones de WhatsApp que, según sostiene la denunciante, podrían resultar relevantes para la causa. La diligencia está prevista para finales de julio y llega después de que la mujer prestara declaración ante la magistrada el pasado mes de mayo.

Tal y como ya avanzó este diario en su momento, el juzgado también le comunicó que citará a otras cinco mujeres para declarar en calidad de testigos. Se trata de personas cuyos nombres aparecieron durante las declaraciones judiciales de la denunciante y de su madre, trabajadora vinculada al PSOE desde hace cuatro décadas.

De acuerdo con la acusación, estas testificales no guardan relación directa con el supuesto intercambio de favores sexuales por un puesto de trabajo en el Concello de Monforte que denuncia la presunta vícitima principal y que José Tomé niega, sino con otros comportamientos que, según el relato de la denunciante, también habrían resultado inapropiados. Está previsto que estas declaraciones se practiquen después del verano.

La ampliación de la investigación responde a una petición de la Fiscalía que, en su informe, considera que, aunque la calificación inicial de los hechos como un posible delito de acoso sexual plantea dificultades jurídicas al exigir una relación laboral continuada o habitual, todavía existen aspectos que deben esclarecerse. Entre ellos, si los hechos denunciados pudieran constituir un ataque a la libertad de determinación sexual o ser constitutivos de amenazas o coacciones.

Los nuevos pasos procesales acordados por la jueza todavía pueden ser recurridos por la defensa de José Tomé, que ya solicitó el archivo de la causa el pasado mes de marzo. El juzgado rechazó entonces esa petición al entender que la instrucción se encontraba en una fase muy inicial, cuando la propia denunciante aún no había declarado. Contra esa decisión se interpuso un recurso de apelación que continúa pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial.

La denunciante recibió «mensajes asquerosos»

La evolución del procedimiento volvió a tener reflejo este martes en el programa Código 10, de Cuatro, donde la denunciante reiteró que continuará con el proceso judicial «hasta el final» y volvió a ratificarse en todos los extremos de su denuncia. Durante la emisión, la presunta víctima reveló la existencia de unos «mensajes asquerosos» que le envió Tomé tras el principal incidente. En ese sentido, ella confirma que hay «pruebas» de acoso por escrito.

Además, sin querer entrar en detalles, la denunciante confesó que el alcalde de Monforte la «agarró del brazo tres veces» aquel día con la intención de entrar con ella en el lucense Pazo de San Marcos, sede de la Diputación provincial. Según insinuó la presunta víctima, que pudo zafarse de esa situación, cree que Tomé pretendía forzarla a mantener relaciones sexuales.

Durante su intervención en el programa de Cuatro, insistió en que no recibió apoyo por parte del PSOE tras comunicar los hechos y criticó que dirigentes socialistas continúen «mostrando» públicamente su «respaldo» a José Tomé. El programa emitió imágenes del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, conversando con el alcalde de Monforte durante un acto público en la inauguración del Parque Central de Galicia de Antas de Ulla (Lugo), el pasado 29 de junio.

En el mismo espacio intervino el abogado de la denunciante, quien confirmó que el juzgado ha acordado la declaración de las cinco nuevas testigos propuestas durante la instrucción y defendió que la práctica de estas diligencias permitirá seguir esclareciendo los hechos investigados. El letrado también sostuvo que, en caso de que los hechos denunciados llegasen a acreditarse judicialmente, podría analizarse una eventual responsabilidad del PSdeG como organización por su obligación de garantizar un entorno laboral libre de situaciones como las descritas en la denuncia. Mientras, José Tomé mantiene su negativa rotunda a las acusaciones formuladas contra él.