Maestros de entidades gallegas del exterior se forman con la Xunta

Alrededor de 50 maestros de entidades gallegas del exterior —de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil y de otros puntos de España— se formarán gracias a la iniciativa de la Xunta, Escolas Abertas.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración José González —presente en el acto de inauguración de Escolas Abertas 2026 el día de ayer en el Centro de Hostelería de Galicia, donde tendrá lugar la formación—, destacó el valor de iniciativas como Escolas Abertas para divulgar la cultura y las tradiciones gallegas en la diáspora a través de las personas que imparten docencia en las entidades gallegas del exterior. En esta línea, explicó que el Gobierno gallego consolida este programa con una nueva edición en la que, hasta el 20 de julio, cerca de 50 personas de distintos países de América y Europa se formarán en las modalidades de baile tradicional gallego, canto popular, pandereta, gaita y percusión, así como en habilidades directivas en este ámbito.

Así lo expuso José González durante el acto de inauguración, y en el que estuvo acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. El conselleiro también puso en relevancia el efecto multiplicador de Escolas Abertas, enfocada a la formación de formadores, ya que constituyen un puente entre Galicia y la diáspora gallega que permite seguir preservando y difundiendo la cultura y las tradiciones de la comunidad de forma global. En este contexto, González destacó el compromiso y la dedicación de las maestras y maestros que, con la formación especializada y cualificada que recibirán durante estos días, llegarán a alrededor de 2.000 alumnas y alumnos en sus países de residencia.

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Por su parte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó la colaboración prestada desde el Centro Superior de Hostelería de Galicia en esta iniciativa, que «ejemplifica nuestra apuesta por una formación de excelencia como herramienta para fortalecer también los vínculos de Galicia con el exterior». Xosé Merelles señaló además que, en la actualidad, el turismo internacional continúa ganando peso, «representando ya el 30% de la demanda turística en Galicia y con un crecimiento del 3% en lo que va de año» y, en este sentido, «programas como Escolas Abertas ayudan a reforzar nuestra proyección exterior y a consolidar Galicia como un destino de referencia también en el ámbito de la formación turística y hostelera».