"La mortalidad del lobo en España es muy alta; cada año mueren más de la mitad de los cachorros"

Ana Morales-González, investigadora de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) es la autora principal de un reciente estudio científico sobre la demografía del lobo en la península ibérica, el cual apunta a la elevada mortalidad que sufren estos depredadores como explicación principal del estancamiento en el área de distribución de la especie, que no ha aumentado en las últimas décadas a pesar de disponer de hábitat adecuado para expandirse. El estudio, pionero en España y de enorme complejidad, concluye que reducir esa mortalidad sería clave para mejorar el estado de conservación de la población, imprescindible para cumplir con las obligaciones impartidas desde la Unión Europea en materia de conservación. El lobo actualmente está clasificado como Vulnerable en España y En Peligro en Portugal.

¿Cuál es el principal resultado del estudio?

El principal resultado es que reducir un 10% la mortalidad del lobo en la península ibérica permitiría mejorar el estado de conservación de la población y que esta se expandiese. La población ibérica de lobo no se ha expandido a pesar de tener hábitat disponible. Lleva estancada casi 30 años (entre 1991 y 2021), lo cual es una anomalía si lo comparamos con la evolución de otras poblaciones europeas que sí se han expandido. Este hecho nos hizo preguntarnos por las posibles causas, y en este estudio determinamos que este estancamiento se debe a la alta mortalidad que sufre la población. Dicha mortalidad desestructura y desestabiliza los grupos, generando una cascada de consecuencias para la población de lobos.

¿Cuáles?

Primero debemos dejar claro que los lobos viven en grupos familiares, compuestos normalmente por una pareja reproductora y sus crías del año. Al cumplir un año, estas crías se suelen dispersar, es decir se van del grupo en el que nacieron para intentar formar el suyo propio: los llamados individuos dispersantes. Estos ejemplares son los que pueden aumentar el área de distribución al ir colonizando nuevas zonas. Sin embargo, esto no está sucediendo en la población ibérica. De hecho, nuestro estudio muestra que las distancias a las que se asientan son muy cortas, unos 32 kilómetros en línea recta. En los grupos de lobo cada miembro juega un papel esencial. La muerte de estos individuos, sobre todo de los reproductores, tiene consecuencias muy negativas para el funcionamiento de los grupos, por ejemplo, fallos en la reproducción o que los grupos se desintegren. En nuestro estudio mostramos que esto genera huecos vacantes en los grupos existentes y también territorios que dejan de estar ocupados. Los dispersantes que mencionamos antes, ocupan estos huecos en lugar de colonizar nuevas zonas, limitando el proceso de expansión de la población. La mortalidad de lobos va más allá de la pérdida de individuos aislados: tiene consecuencias a nivel de grupo y de población.

Mapa del estudio con la distribución por zonas / Cedida

Las comunidades del norte se quejan de un aumento de las manadas de lobos que los datos no acaban de confirmar.

En las últimas décadas la distribución del lobo en la península ibérica apenas ha variado más allá de cambios menores, con pequeñas áreas que se colonizan y otras donde la especie se extingue, incluyendo la extinción de la población de Sierra Morena, mientras que durante el mismo periodo otras poblaciones europeas se expandían de manera muy rápida. Nuestro estudio confirma que no ha habido apenas cambios en el estado demográfico de la población durante el periodo 1991-2021, ni en número de grupos ni en otros parámetros. Además, comparamos estos resultados con los del último censo nacional realizado en España. En este censo se estimaron 333 grupos familiares para el periodo 2021-2024, una cifra que no evidencia una mejora en su estado de conservación, en línea con las evaluaciones recientes de la UICN.

La población de lobo ibérico no se ha extendido en tres décadas pese a tener territorio disponible

¿Una mayor dispersión del lobo evitaría menos concentración en determinados lugares en los que sí entra en conflicto con el ganado?

Cada zona tendrá los lobos que el ecosistema sea capaz de albergar, que en general son pocos al tratarse de depredadores apicales y depender de una gran disponibilidad de recursos para sobrevivir. Las zonas que a día de hoy tienen lobos, tendrían los mismos, aunque la población se expandiese. La diferencia principal radicaría en un aumento del número de ejemplares en aquellas zonas en las que hoy no hay lobos.

Pero la expansión territorial del lobo por más zonas de España, ¿sería una buena noticia?

Sí, desde un punto de vista ecológico sería una estupenda noticia. Pero tampoco debemos de olvidar que es una obligación legal como estado miembro de la Unión Europea el mantener un estado favorable de la población. Una expansión de los lobos contribuiría a mejorar el estado de nuestros ecosistemas y nos acercaría al complimiento de nuestras obligaciones como europeos.

"La gran mayoría de lobos muere por causas humanas"

Dicen que con un 10% de reducción de mortalidad sí mejoraría ese estatus, pero... ¿saben de qué mueren los lobos?

Se sabe por estudios previos. De hecho, publicamos un estudio el año pasado en el que revisamos las causas de mortalidad de lobo a nivel mundial, incluyendo los datos existentes para la península ibérica. Encontramos que la gran mayoría de lobos mueren por causas humanas, sobre todo persecución directa por el hombre (tanto legal como ilegal), seguido de atropellos. Los datos existentes para España parecen seguir este patrón.

¿Y saben si hay más mortalidad en unas comunidades de España que en otras?

No. Pero en este estudio si hemos podido estimar cuál es la mortalidad a nivel de población, y los resultados muestran que cada año muere aproximadamente una cuarta parte de los lobos que forman parte de los grupos, más de un tercio de los dispersantes y más de la mitad de los cachorros.