La reina Sofía visita las zonas afectadas por los incendios forestales de Rubiá y O Courel

La reina Sofía ha visitado este miércoles los municipios de Rubiá (Ourense) y Folgoso do Courel (Lugo) para conocer de primera mano las labores de restauración ambiental desarrolladas en ambos ayuntamientos en zonas afectadas por incendios forestales y, en concreto, las actuaciones financiadas en parte por la fundación que lleva su nombre. De hecho, esta visita se enmarca en el convenio de colaboración firmado en su día por la Xunta y la Fundación Reina Sofía para recuperar zonas afectadas por el fuego en la comunidad autónoma.

La Fundación Reina Sofía aportó, mediante ese convenio con la Xunta, 65.000 euros para contribuir a la recuperación de espacios naturales protegidos que resultaron afectados por los incendios forestales en ambas zonas de las provincias de Lugo y Ourense. Esa aportación económica, informa un comunicado, fue destinada a la restauración de una albariza tradicional en la Serra da Enciña da Lastra, así como a la recuperación de una masa de frondosas, con un bosque de castaños centenario afectado por el fuego, en la aldea de O Vilar, en O Courel.

Esta aldea fue la que sufrió las peores consecuencias de los fuegos de 2022 en el sur de Lugo, que arrasaron 11.100 hectáreas entre los ayuntamientos de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga y Samos. La fundación de la reina Sofía se comprometió a colaborar en la plantación de castaños, tras la retirada de las especies quemadas hace unos meses.

La reina Sofía saluda a los vecinos de Folgoso do Courel / Carlos Castro

La reina Sofía estuvo acompañada en su visita por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, entre otras autoridades. En ambas zonas, según ha trasladado la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota, la visita permitió comprobar sobre el terreno los trabajos previstos para la recuperación ambiental de esos espacios, que se han puesto en marcha tras los graves incendios que afectaron a ambas zonas, con el objetivo de favorecer la restauración de los ecosistemas y la recuperación del patrimonio natural.

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En O Courel, tras llegar en helicóptero al municipio, tuvo lugar una pequeña recepción en el Ayuntamiento, explicó la alcaldesa, Lola Castro. Posteriormente se produjo la visita a las zonas afectadas por el fuego. En concreto, la comitiva se desplazó hasta las zonas de Vilamor y Vilar para supervisar las actuaciones que se están desarrollando gracias a la donación realizada por la Fundación Reina Sofía, así como para comprobar el resultado en un bosque de castaños restaurado por la Consellería de Medio Ambiente.