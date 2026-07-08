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Las universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso más de 19.000 plazas entre grados, másteres y doctorados

Ahora que acabó la PAU, toca elegir carrera, aunque todavía no está disponible el listado de vacantes por titulaciones

La propuesta de plazas de la Xunta debe ser ratificada aún por la Comisión General de Política Universitaria

Salida de estudiantes tras el último examen de las PAU.

Salida de estudiantes tras el último examen de las PAU. / Marta G. Brea

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R. S.

Santiago

Ahora que se acabó la selectividad, por lo menos la de la convocatoria ordinaria, los estudiantes empezarán a prepararse para la revisión de exámenes, si se tercia, y el proceso de preinscripción, para dirimir qué carrera acabarán estudiando. Todavía no está disponible el listado de plazas por titulaciones, aunque ya se conocen las cifras genéricas de plazas de nuevo ingreso que ofertarán los campus gallegos porque fueron aprobadas este viernes por el Consello Galego de Universiades.

Según explican desde la Consellería de Educación, las tres universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso 19.149 plazas, de las cuales 11.861 serán en grado, 5.453 en máster y 1.835 en programas de doctorado. No obstante, la propuesta, que ha sido trasladada por Galicia al Ministerio del ramo, deberá recibir su confirmación definitiva en la Comisión General de Política Universitaria.

Un catálogo pendiente de completar

La oferta del SUG se debatió en el Consello Galego de Universidades, que se reunió, explica la Xunta, para «seguir avanzando en los trámites para completar» el catálogo que estará disponible en 2026-27. Por ejemplo, una de las titulaciones que pretende incrementar el alumnado de nuevo ingreso es Relaciones Internacionales, que imparten la Universidade de Vigo y la de A Coruña.

Durante la reunión del Consello se dio luz verde a implantación de tres titulaciones en el sistema público, si bien habrá un Consello extraordinario en próximas semanas, para autorizar otras tres más, aparte de las propuestas trasladadas por la Universidad Intercontinental de la Empresa, la universidad privada de Abanca.

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Entre los títulos aprobados este viernes, de nueva oferta en 2026-27, figuran los másteres en Prevención y Abordaje Multidisciplinar de las Drogodependencias y Conductas Adictivas y en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario. Ambos son impartidos de forma conjunta por la Universidade de Santiago de Compostela y por la de Vigo.

Fuente: Faro de Vigo

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