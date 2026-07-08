La Xunta activa este domingo alertas por calor en las cuatro provincias en más de media Galicia

La Xunta activará mañana domingo diferentes niveles de alerta por calor en las cuatro provincias gallegas ante la llegada de una masa de aire muy cálida procedente del norte de África, que elevará las temperaturas en toda la comunidad y podría mantenerse sobre Galicia hasta el miércoles. La situación se enmarca en el Plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, de acuerdo con los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia.

El episodio obligará a establecer alertas amarillas, naranjas y rojas en distintas zonas isoclimáticas. El nivel 1, amarillo, afectará a A Mariña, Centro de Lugo, Noroeste de Ourense, Miño de Ourense y Sur de Ourense. En nivel 2, naranja, estarán el Noroeste de A Coruña, el Sur de Lugo y Valdeorras. La alerta más elevada, el nivel 3 rojo, se activará en el Interior de A Coruña, Centro de Lugo, Montaña de Lugo, Montaña de Ourense e Interior de Pontevedra, donde se prevé que las temperaturas puedan llegar a los 36 grados. En total, más de medio territorio gallego tendrá algún tipo de alerta.

La zona Interior de Pontevedra la conforman los concellos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

La previsión meteorológica apunta a una combinación especialmente propicia para el ascenso térmico: altas presiones situadas al norte de la península ibérica, entrada de aire cálido africano, cielos despejados y muchas horas de insolación. Con este escenario, la Xunta advierte de que las temperaturas alcanzarán valores muy elevados y pide a la población que siga las recomendaciones sanitarias para reducir el riesgo de efectos adversos.

Una de las principales medidas afecta a la práctica deportiva. La Secretaría Xeral para o Deporte ha decidido suspender la actividad deportiva federada y la del programa Xogade en el exterior en las zonas con alerta roja y naranja entre las 12.00 y las 20.00 horas. Las actividades náuticas o acuáticas no tendrán restricciones en los municipios del litoral afectados por la alerta naranja. En los concellos del interior estarán permitidas, aunque con la recomendación de no realizarlas durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12.00 y las 17.00 horas.

Sanidade recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncopes, deshidratación, insolación e incluso golpes de calor. El riesgo aumenta cuando el organismo no es capaz de compensar las variaciones de temperatura, lo que puede derivar en pérdida de líquidos y electrolitos necesarios para el funcionamiento normal de los órganos.

Los grupos más vulnerables son las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años —especialmente los bebés—, quienes padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o patologías psiquiátricas, así como las personas que toman determinados medicamentos, consumen alcohol, viven solas o en viviendas mal acondicionadas, tienen exceso o déficit de peso, trabajan al aire libre o practican deporte durante varias horas en el exterior.

Entre las recomendaciones generales, la Consellería de Sanidade insiste en beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; vestir ropa ligera, holgada y de colores claros; usar sombrero, gafas de sol y protección solar; permanecer en espacios ventilados o acondicionados; bajar las persianas durante el día y ventilar por la noche.

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La Xunta también aconseja reducir la actividad física y evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor. En caso de agotamiento o golpe de calor, Sanidade recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061. Además, pide prestar especial atención a familiares o vecinos que vivan solos para comprobar que adoptan las medidas preventivas y que su estado de salud es el habitual.

Fuente: Faro de Vigo