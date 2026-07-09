Cancelados los dos primeros trenes del día entre Santiago y Ourense: Adif advierte sobre posibles retrasos

Los trabajos para reparar la avería en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Santiago y Ourense que en la mañana de este miércoles dejó a miles de pasajeros afectados podrán provocar retrasos en la circulación en el tramo Ourense y Santiago a lo largo de este jueves. Fuentes de Adif señalan que estas labores de reparación motivan que la circulación entre Ourense y O Irixo se tengan que realizar por vía única. De este modo, los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y Regionales pueden registrar demoras de 20 minutos al paso por el punto afectado.

Adif ha informado de que esta incidencia ha provocado que los dos primeros trenes de la mañana entre Ourense y Santiago fuesen cancelados y se ofreciese un servicio alternativo por carretera. En concreto, se trató de un tren con salida de la capital gallega las 6,48 horas y de otro que salía de Ourense a las 6,55 horas.

"Tras la incidencia en la catenaria registrada ayer (por este miércoles) en las inmediaciones de Ourense, y que provocó la avería en el pantogrago de un tren Avlo, esta noche se ha conseguido retirar el tren averiado para posteriormente poder acceder a la infraestructura dañada. Debido a la necesidad de mantener la circulación de los últimos trenes comerciales procedentes de Madrid, los trabajos de reparación tuvieron que realizarse durante toda la noche", indica el comunicado difundido por Adif.

"Una vez retirado el tren averiado, fue necesario restituir temporalmente la tensión en una de las vías para permitir el paso de los últimos servicios y volver a cortarla posteriormente para continuar con las reparaciones. Esta operativa, unida a la complejidad técnica de la avería, ha impedido completar al 100% los trabajos de reparación durante la noche, pero sí que se va a poder mejorar la circulación respecto a la jornada del miércoles, aunque podrían producirse demoras", añade.

La incidencia registrada este miércoles, que obligó a limitar la circulación de trenes a la altura de O Irixo tras una incidencia pantógrafo-catenaria que afectó a la infraestructura, se suma a una extensa lista de problemas que han condicionado el servicio ferroviario en Galicia desde comienzos de año. En poco más de seis meses, la red gallega ha acumulado episodios de muy distinta naturaleza, y los medios de comunicación han informado sobre averías en la catenaria, incidencias en trenes, problemas derivados de las borrascas, cancelaciones de servicios por huelgas de los trabajadores y cortes programados por obras. En algunos casos, las incidencias provocaron retrasos de varias horas. En otros, fue necesario organizar transbordos por carretera o suspender temporalmente la circulación.