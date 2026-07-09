La opinión de los viajeros
Galicia conquista al turista extranjero: es la comunidad mejor valorada, con un sobresaliente
Una encuesta de Turespaña sitúa a la autonomía gallega como la preferida por los visitantes internacionales: el 96% se van satisfechos
En 2025 visitaron Galicia casi 1,9 millones de turistas extranjeros. Y el 96 por ciento se marchó «satisfecho o muy satisfecho». De hecho, la comunidad gallega es la preferida por los visitantes internacionales, pues la puntúan con un sobresaliente (9,4 sobre 10), la mejor nota de todas las autonomías españolas, según una encuesta realizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña).
Es el turismo internacional, de hecho, el que está tirando del sector y absorbe ya un tercio de toda la demanda turística. Según los datos de Turgalicia, el pasado año el número de visitantes procedentes de otros países subió un 3,2 por ciento, mientras los viajes realizados por españoles a la comunidad gallega cayeron un 14 por ciento.
En vísperas de celebrarse el Año Xacobeo 2027, Galicia parte de una situación de ventaja para incrementar aún más el flujo de visitantes procedentes del exterior. Turespaña realizó en 2025 una encuesta de satisfacción, en tres oleadas distintas, a 20.500 turistas no residentes a la salida de España, tras finalizar su viaje.
En Galicia el 79,6 por ciento de los entrevistados se mostró «muy satisfecho», frente al 69,4 por ciento de media estatal. Y otro 16,5 por ciento de los viajeros dijo estar «satisfecho». Solo un 0,6 por ciento de los entrevistados se fue descontento con la experiencia.
Ranking
En su encuesta Turespaña destaca solo aquellas comunidades cuyas puntuaciones difieren de forma significativa de la media nacional y, entre ellas, está Galicia. En una escala del 1 al 10, la comunidad gallega obtiene un 9,4. Le siguen con mayor nota Extremadura y Castilla-La Mancha (ambas con un 9,25), la Comunidad Valenciana (9,22), Andalucía (9,18) y Navarra y Asturias (con un 9,17).
Y además Pontevedra lidera la puntuación otorgada por los turistas extranjeros, por encima de otras provincias como Alicante, Girona, Sevilla, Málaga o Granada.
Aunque no hay datos desagregados por comunidades autónomas, Turespaña preguntó en su encuesta a los turistas extranjeros su opinión sobre una serie de aspectos. Lo que más satisfechos dejó a los visitantes internacionales fue la red de transportes, las infraestructuras y el ocio. Y lo que peor puntuaron fue la «sostenibilidad» y el alojamiento.
En la sostenibilidad se incluye desde el cuidado del medioambiente hasta cuestiones como la masificación o el impacto del turismo sobre la sociedad local. Y lo que peor valoraron los viajeros internacionales encuestados en el ámbito nacional fue el impacto de la huella de carbono, la saturación turística y las consecuencias sobre la sociedad local.
Sobre aspectos como la gastronomía, que es uno de los mayores atractivos turísticos tanto de España como de Galicia, los viajeros ponen la máxima puntuación a la carta de vinos, al trato y al confort. Y, aunque le ponen un notable alto (8,5) lo menos valorado es la relación calidad/precio.
En cuanto al alojamiento, lo que dejó más satisfechos a los turistas del extranjero fue el trato y el servicio de habitaciones, aspectos que puntuaron con un sobresaliente. Al preguntarles por la tranquilidad o los desayunos y las comidas que ofrecen los hoteles, la calificación se queda en un notable.
Según la procedencia de los turistas, los iberoamericanos fueron los que se marcharon más contentos de España, seguidos de los polacos, los británicos y los norteamericanos. Por el contrario, la peor puntuación a España se la dieron coreanos, chinos y japoneses, lo cual revela que el mercado asiático es el más crítico con la experiencia turística.
En Galicia lo que más predominan son los visitantes portugueses, quienes, al ser preguntados por su opinión sobre España como destino turístico, señalan, en un 60,8 por ciento de los casos, estar «muy satisfechos» y en un 36,2 por ciento, «satisfechos».
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Fuente: Faro de Vigo
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