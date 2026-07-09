De Mazaricos a Trazo, Touro o Santa Comba: Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos

Aldeas con más vacas en las granjas y prados que vecinos en sus casas. Es la realidad en muchas comarcas lácteas y cárnicas de la Galicia rural. Aunque no es algo nuevo, el número de concellos en los que hay más reses que habitantes ha tendido a aumentar con los años fruto de la combinación de dos factores: el aumento del tamaño de muchas explotaciones ganaderas que siguen adelante, principalmente de leche, en aquellas zonas que mantienen músculo productor y que cada vez están más concentradas en unas zonas concretas del territorio, y la pérdida de población en núcleos rurales por el envejecimiento y la escasa natalidad. Con ese telón de fondo, en la actualidad 68 municipios gallegos tienen censadas más vacas que personas. Esto significa que en uno de cada cinco ayuntamientos es más probable cruzarse con una res que con un humano, lo que evidencia el peso económico y social que sigue teniendo la ganadería en diversos puntos de Galicia.

¿Y cuáles son los concellos donde las vacas empadronadas ganan por goleada? Pastoriza y Mazaricos sobresalen en el ranking, según los datos de la Consellería do Medio Rural publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). En ambos casos tiene mucho de ver el hecho de que sean dos de los tres municipios con más ganado bovino de Galicia, junto con Lalín. El concello lucense de la Terra Chá tenía exactamente 15.204 vacas en 2025 y apenas 2.800 vecinos, por lo que la diferencia es clara: casi seis veces más animales en las granjas que habitantes. Y en Mazaricos, que puede presumir de ser la capital gallega del lácteo al liderar la producción de 'oro blanco' del campo, hay cuatro veces más reses que personas: 13.864 cabezas de ganado frente a 3.730 personas. El podio lo completa Frades, donde las 9.953 reses con las que cuenta tocan también a cuatro animales por vecino. En el top 10 entran además Rodeiro, con 6.520 vacas más que población, Castro de Rei (6.335) y, con una brecha de entre 5.000 y 6.000 cabezas de ganado más que personas, les siguen Friol, Guntín, Pol, Paradela y Mesía. En este concello de la comarca de Ordes residen 7.564 vacas y 2.366 humanos.

Vacas en un prado / ECG

Más municipios del cinturón de Santiago con peso lácteo

Entre los 20 municipios donde las vacas son clara mayoría se cuela otro del cinturón de Santiago: Trazo, uno de los pesos pesados del lácteo en el entorno compostelano. Las granjas que alberga sumaban el año pasado 7.119 reses, mayoría también aplastante frente a los apenas 3.000 habitantes. Otros concellos del área donde los bovinos tienen más presencia que las personas son Arzúa (con 8.607 vacas y 5.931 ciudadanos censados); Tordoia (5.755 reses frente a 3.153 vecinos); Santa Comba, que ocupa un destacado sexto lugar en número de reses en el ranking gallego con 10.729 cabezas pero una diferencia menos acusada con respecto al número de habitantes (9.437); Santiso (2.593 animales y 1.430 habitantes); Touro, que alcanza las 4.261 reses y no llega a 3.400 empadronados; y Dumbría, que ronda las 3.000 vacas, 349 más que vacas de leche o carne.

Si bien hay otros concellos del entorno de Santiago con una clara vocación láctea o una presencia considerable del sector, las vacas censadas no bastan para cubrir o superar las personas que los habitan, lo que se explica por el peso de la población que vive fuera de las aldeas, en el pueblo, y que trabajan en otras ramas de actividad. Es el caso de Ordes, que suma 3.751 vacas; Negreira (3.135); Val do Dubra (2.911); A Baña (2.760); Rois (2.415); y Boqueixón (2.130), todos ellos municipios del área influencia compostelana que atraen población por esa cercanía a la ciudad.

El peso del sector por provincias

De los 68 concellos gallegos con más vacas que vecinos, 20 están radicados en la provincia de A Coruña, concentrados en las comarcas de Xallas, Ordes, Arzúa y Barcala. Mientras, 38 son lucenses: además de los ya citados figuran, ordenados de mayor a menor número de vacas, Guitiriz, Cospeito, Láncara, Palas de Rei, Pol, Paradela, Castroverde, Abadín, Taboada, A Fonsagrada, O Saviñao, Xermade, O Páramo, Portomarín, Monterroso, O Corgo, Carballedo, Baralla, Samos, Muras, Baleira, Triacastela, Cervantes, Antas de Ulla, Trabada, O Valadouro, Meira, As Nogais, Riotorto, Pedrafita, Alfoz do Castrodouro.

En lo que respecta a la provincia de Pontevedra, son tres los ayuntamientos con más vacas que humanos, todos del Deza. Uno de ellos es el ya citado Rodeiro, el octavo con más reses de Galicia (un total de 8.871, frente a 2.251 vecinos). Los otros son Dozón, con 3.765 cabezas de este ganado, y Agolada (2.847). En el caso de Ourense, hay siete municipios con más población vacuna que humana, en este caso por la presencia de vacas de carne en municipios como Montederramo, O Castro de Caldelas o A Veiga y, en menos medida, Chandrexa de Queixa, Calvos de Randín, San Xoán de Río y Parada de Sil.

Los concellos con más vacas censadas y los que no tienen ninguna

Si el ranking lo centramos en los ayuntamientos con más vacas, hay seis que rebasan el umbral de las 10.000. En el podio se mantienen Pastoriza (15.204), Lalín (14.794) y Mazaricos (13.864), el gran tridente lácteo en la comunidad. Le siguen Sarria (12.277), Castro de Rei (11.333) y Santa Comba (10.729). Hay otros ochos que se mueven entre las 8.000 y 9.000: Frades, Friol, Vilalba, Rodeiro, Arzúa, Guitiríz y Guntín.

Como curiosidad, hay siete ayuntamientos sin una sola vaca censada. Son Barbadás, Toén, A Arnoia, Ribadavia, Larouco, Rubiá y A Illa de Arousa. Otros 24 no llegan a la decena de reses. Y hay un centenar que están por debajo de las cien cabezas.

Menos reses, pero más productivas

Esas son las dos caras de una Galicia que cerró 2025 con 511.138 vacas registradas. Suponen 8.779 menos que un año antes, una caída que se dio en los 30 concellos con más cabezas de vacuno, sin excepción. La cifra lleva años instalada en una tendencia de bajada casi constante. A inicios de los 2000 se superaban las 750.000 reses. Pero desde entonces el sector ganadero ha cambiado mucho. Cientos de granjas han cerrado por falta de relevo. Sin embargo, en el caso de la leche, se produce más. Hay menos explotaciones pero las que siguen son más grandes y están más profesionalizadas.Y se concentran cada vez más en determinadas zonas de la comunidad que mantienen la vocación láctea y cárnica, de la mano de ganaderos que son los artífices de que Galicia sea la primera comunidad productora de leche de España y la novena región a nivel europeo, además de un referente en el segmento de la carne.