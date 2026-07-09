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La Xunta ultima un plan para reducir las bajas laborales «evitables» y aprobarlo este mes

El programa integral de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración cuenta con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Galicia y de UGT, frente al rechazo de la CIG y Comisións Obreiras

El Ejecutivo gallego espera aplicar «medidas serias» cuanto antes

Una mujer en un centro médico.

Una mujer en un centro médico. / Marc Asensio Clupes

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Iria D. Pombo

Iria D. Pombo

Santiago

La Xunta prevé tener listo «en los próximos días» el borrador de su plan integral para reducir las bajas laborales «evitables» y mantiene su intención de aprobarlo antes de que finalice julio. El grupo de trabajo encargado de elaborar el documento celebró este jueves su séptima reunión, la última de la fase de comparecencias dentro del diálogo social, con la participación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y UGT como único sindicato.

La recta final de estos trabajos coincide con el debate político reabierto esta semana sobre el absentismo laboral y las bajas médicas tras las declaraciones del presidente del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que calificó este derecho de los trabajadores como «un cáncer que no podemos pagar». Aunque el plan gallego comenzó a diseñarse meses antes de esa polémica, el Ejecutivo autonómico lleva tiempo defendiendo la necesidad de actuar sobre el denominado absentismo evitable y de diferenciarlo de las bajas médicas justificadas. Así lo había anunciado Alfonso Rueda en abril durante su intervención en el segundo Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA), cuando anunció un programa integral de control de bajas laborales para evitar el «fraude».

La Consellería de Emprego informó este jueves de que la última comparecencia, planteada a propuesta de los agentes sociales, permitió analizar «los múltiples factores que inciden en este problema». En ella participaron representantes sindicales presentes en la mesa estatal de diálogo social sobre absentismo, cuya intervención sirvió, según la Xunta, para constatar «que es preciso que todas las administraciones actúen de forma coordinada para abordar este problema».

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración (izquierda) en la reunión técnica del grupo de trabajo para aplicar el plan gallego para reducir el absentismo laboral este jueves.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración (izquierda) en la reunión técnica del grupo de trabajo para aplicar el plan gallego para reducir el absentismo laboral este jueves. / Xunta

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, asistió a la reunión —como ya había hecho en la sesión constitutiva del grupo— y agradeció a la patronal, a la Unión General de los Trabajadores (UGT) y a los expertos que han comparecido en las últimas semanas el «intenso trabajo» realizado. El objetivo, defendió, pasa por diseñar «medidas que sean efectivas y, en conjunto, permitan reducir las bajas laborales que son evitables».

«Lastra la competitividad de las empresas»

El departamento autonómico insiste en que la Xunta apostó «desde el principio» por abordar esta cuestión «con rigurosidad desde el diálogo social», mantieniendo el «respeto en todo momento los derechos adquiridos por los trabajadores» y buscando reducir «en la medida de lo posible, el absentismo que es evitable», ya que, sostiene, «lastra la competitividad de las empresas y supone un importante coste para el conjunto de la economía».

Sin embargo, este plan avanza a pasos agigantados sin el respaldo de todos los agentes sociales. Comisións Obreiras (CCOO) participó en la constitución del grupo de trabajo, pero abandonó posteriormente las reuniones al discrepar de la forma de actuar del Ejecutivo gallego. La Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato mayoritario en Galicia, tampoco forma parte de este proceso de diálogo.

Además, la Xunta defiende que la respuesta al absentismo requiere la implicación de todas las administraciones. En este sentido, sostiene que las comunidades autónomas desempeñan un papel relevante en la gestión de las bajas de menos de 365 días, mientras que las de mayor duración dependen en exclusiva de la Seguridad Social. A juicio del Gobierno gallego, estas últimas se han convertido en «una de las principales causas» de que Galicia figure entre las autonomías con más jornadas laborales perdidas por absentismo, según avalan distintos informes.

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Con el fin de las comparecencias, el Ejecutivo autonómico afronta ahora la redacción definitiva del documento. La intención, insiste la Consellería de Emprego, es aprobar «medidas serias» antes de que termine julio para empezar a aplicarlas «lo antes posible», siempre buscando «el consenso de todas las partes implicadas».

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