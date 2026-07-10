El 17% de los gallegos sufrió algún incidente de ciberseguridad en los últimos doce meses: es el doble que hace cuatro años

El 17 % de los gallegos mayores de 16 años han sufrido algún incidente de ciberseguridad en sus dispositivos particulares en los últimos 12 meses. Así lo señala el informe Galicia. Nuestra vida en digital. 2025, publicado este viernes por el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga). Son el doble que hace cuatro años, lo que refleja una mayor exposición a las amenazas digitales, según explica el propio estudio.

Las personas ocupadas constituyen el estrato de población que registra mayor digitalización y son también quienes más perciben incidentes de ciberseguridad sufridos en el último año, especifica el análisis. Así las cosas, el porcentaje de personas que navegan por internet y que señalaron tener algún problema de seguridad en sus dispositivos se incrementa a medida que la formación académica es mayor, superando el 21 % en el caso de quienes cuentan con educación superior, por encima del promedio gallego.

Si se atiende al rango de edad de las personas que reconocen haber tenido algún susto usando internet, destaca el grupo de 35 a 44 años, que concentra el 21,2 % de los casos. Le sigue la franja de 25 a 34 años, con un 20 %; 45 a 54 años, con un 17,6 %; y la de 55 a 64 años, con un 16,4 %. Son más bajos entre la población de 65 o más años, con un 12,8 %, y entre los jóvenes de 15 a 24 años, con un 14,7 %.

Usos de internet

El informe señala que el 94,3 % de la población gallega de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses, lo que se traduce en alrededor de 1,9 millones de internautas. Desde 2021, puntualiza, se han incorporado 127.429 nuevos usuarios, con un crecimiento superior al registrado en el conjunto de España. Los usos más frecuentes de internet están vinculados a la comunicación y al consumo de contenidos: realizar y recibir llamadas y leer noticias.

De este modo, el 69,3 % de la población gallega ha realizado compras por Internet en 2025, un 2,8 % más que el año anterior, mientras que entre los jóvenes de 25 a 34 años el porcentaje asciende al 92,6 %. Por otro lado, el estudio apunta que la eAdministración consolida su uso entre los gallegos. En 2025, el 88,4 % de los internautas realizó trámites o gestiones en línea con las administraciones públicas, frente al 80 % de 2022.