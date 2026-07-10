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Buscan figurantes en Galicia para esta película 'noir' ambientada en la comunidad: estos son los requisitos

Se trata de un proyecto de Patxi Isasti que se rodará en la Mariña lucense el próximo mes de noviembre

Rodajes de la serie ‘Lobo’, producida por Vaca Films para Netflix, en la Praza do Obradoiro, el pasado enero.

Rodajes de la serie ‘Lobo’, producida por Vaca Films para Netflix, en la Praza do Obradoiro, el pasado enero. / Netflix

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Galicia y sus paisajes de película siguen cautivando al mundo audiovisual.

Rodajes de la serie ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, en enero.

Rodajes de la serie ‘Lobo’, producida por Vaca Films para Netflix, en la Praza do Obradoiro, el pasado enero. / Netflix

Buscan figurantes en Galicia para una nueva película

Y es que la empresa Lets Casting acaba de abrir un proceso de selección de figurantes en la comunidad para «la nueva película de Patxi Isasti».

Un nuevo proyecto, que llevará por título Aguas rotas, del que muy pocos detalles se conocían hasta el momento.

'Aguas rotas', una película que se rodará en noviembre

Tan solo que se tratará de una película noir gallega —producida por IAE con el apoyo de RTVE, Movistar Plus+ y la RTP portuguesa— sobre una mujer que busca justicia por la muerte de su nieta.

Ahora, el anuncio del casting revela que los rodajes en Galicia se producirán el próximo mes de noviembre.

Requisitos para participar como figurantes

Pero no solo eso. Además, el proceso de selección de extras revela que las grabaciones tendrán lugar, concretamente, en la Mariña lucense y que, para ellos, se precisan «hombres y mujeres gallegos de 30 a 85 años», «hombres de 30 a 45 años de origen caboverdiano», así como «niñas gallegas de 5 a 8 años» y «jóvenes gallegos de 15 a 30 años».

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Aquellas personas interesadas en participar, las cuales no necesitan experiencia previa, deberán escribir un mail a info@letscasting.com que incluya datos como el nombre, la edad y el lugar de residencia.

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