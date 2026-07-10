Carpetazo final al proyecto de Altri en Palas de Rei: la Xunta anuncia su archivo definitivo al considerarlo "inviable"

El proyecto de Altri llega a su fin. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este viernes el archivo definitivo del expediente de la macrocelulosa que la compañía lusa quería instalar en el municipio lucense de Palas de Rei.

Greenfiber, filial de Altri, había presentado alegaciones al archivo del expediente de la multinacional, dado a conocer por Lorenzana el pasado 20 de febrero, al no haber obtenido la subestación eléctrica necesaria por parte del Gobierno central ni las garantías suficientes para asegurar la viabilidad de la iniciativa. La empresa dio a conocer sus argumentos casi al límite marcado por el Ejecutivo autonómico, el 19 de mayo. Entre los argumentos expuestos en la carta remitida a la cartera de Economía gallega estaban la declaración de la planta de celulosa como Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) por el Consello de la Xunta en diciembre del 2022. También defendían la "autosuficiencia energética" del proyecto, algo que no haría imprescindible la conexión externa a la red.

La Xunta notificó, en palabras de Lorenzana, su "no" definitivo a la empresa "hace unas horas". "La empresa formuló alegaciones y no las consideramos adecuadas o suficientes para continuar en el expediente", expresó la titular de Economía e Industria en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un foro en Santiago.

La compañía puede, eso sí, presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ejecutivo autonómico. Cuestionado por si la empresa iniciará un nuevo proceso para implantarse en el municipio lucense, Lorenzana declaró "no tener conocimiento". "La empresa está tratando de continuar con el procedimiento iniciado que tiene una solución técnica muy concreta, una conexión eléctrica que no está prevista", apuntó, al tiempo que incidió en que el proyecto actual es "inviable".

Recreación de la planta de Altri en Palas de Rei. / Cedida

Clamor social contra el proyecto

La bancada de la oposición en el Parlamento gallego se manifestó - literalmente también- en multitud de ocasiones en contra del desarrollo del proyecto. "Como una bomba ambiental en el corazón de Galicia" llegó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a definir la implantación de Altri, criticada también por los socialistas, quienes acusan al Ejecutivo gallego de ocultar información sobre los pactos con la empresa. A día de hoy, se desconoce el contenido del acuerdo firmado con la multinacional para su llegada a la comunidad el 1 de octubre de 2021 por el entonces vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde. La Xunta sostiene que Conde no lo rubricó como conselleiro, sino en calidad de representante de la sociedad Impulsa Galicia.

En los últimos dos años también han sido numerosas y multitudinarias las manifestaciones sociales contra un proyecto del que preocupaban las consecuencias medioambientales y, con ellas, las económicas. Palas de Rei, Santiago de Compostela y la ría de Arousa vivieron movilizaciones por tierra y mar, a lo que se sumaron mesas informativas o encuentros convocadas, principalmente, por Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.