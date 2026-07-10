Tormentas, chubascos y brumas costeras: una DANA situada al oeste de Portugal condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia

Una DANA que ya se sitúa al oeste de Portugal va a condicionar el tiempo los próximos días en Galicia. Después de la segunda ola de calor de este verano que la semana pasada elevó los mercurios por encima de los 40 grados en muchos puntos de nuestra comunidad, todos los pronósticos apuntan a un aumento de la inestabilidad atmosférica que va a provocar brumas costeras en el litoral y tormentas acompañadas chubascos localmente fuertes en zonas del interior y de alta montaña.

Según apunta la previsión de MeteoGalicia para este viernes, la influencia de esta DANA ubicada frente a las costas del país vecino ya se está dejando sentir debido a la presencia de aire frío en altura, lo que ha generado que en muchos puntos de Galicia los cielos amanezcan nublados. Será a partir del mediodía cuando se espera la apertura de grandes claros que volverán a elevar las temperaturas por encima de los 30 grados en el interior y en las provincias de Lugo y Ourense, mientras que en localidades costeras como A Coruña, Ferrol, Pontevedra o Vigo apenas llegarán a los 25 grados de máxima.

Imagen de MeteoGalicia en la que se aprecia la DANA frente a las costas de Portugal / MeteoGalicia

Asimismo, desde la agencia de meteorología gallega ya advierten de los primeros episodios tormentosos del fin de semana esta tarde, que serán provocados por la formación de nubes de evolución en zonas de montaña de Lugo y Ourense.

Un sábado de tormentas generalizadas

Este sábado la situación atmosférica tenderá a empeorar en nuestro territorio. Tal y como avanza MeteoGalicia, la influencia de la DANA nos afectará con más intensidad y de nuevo volverá a provocar brumas costeras que irán desapareciendo con el avance de las horas.

Ya por la tarde, la posibilidad de las tormentas será generalizada en las provincias de Lugo y Ourense, así como en la zona centro de la comunidad, donde se esperan que los chubascos puedan llegar a ser de intensidad localmente fuerte.

Las temperaturas sin demasiados cambios. En Santiago, Lugo y Ourense se sobrepasarán los 30 grados de largo, mientras que en A Coruña, Vigo o Pontevedra rondarán los 25 de máxima.

El domingo hay una cierta mejoría

Este domingo Galicia continuará bajo la inestabilidad atmosférica que nos seguirá acercando la DANA. De este modo, los cielos de nuestra comunidad alternarán momentos de nubes y claros y no se descarta que de nuevo las tormentas hagan acto de presencia en zonas de montaña en la provincia de Lugo.

Los termómetros seguirán en los mismos valores, con más calor en las provincias de Lugo y Ourense y con temperaturas más suaves en el litoral. El cambio más reseñable en este sentido será el de Santiago de Compostela, que pasará de los 32 grados del sábado a los 23 grados de máxima el domingo.