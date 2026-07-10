Galicia se vuelca con Almería tras el incendio de Los Gallardos: Rueda ofrece ayuda a Andalucía

La tragedia provocada por el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha despertado una respuesta unánime entre los principales líderes políticos gallegos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, han expresado su solidaridad con las víctimas y con las personas afectadas por uno de los fuegos más graves registrados en Andalucía durante las últimas décadas.

El incendio, declarado el jueves 9 de julio, había causado durante la mañana de este viernes al menos doce fallecidos, además de varios heridos y personas todavía sin localizar. Más de un millar de vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas ante el rápido avance de las llamas.

Rueda se mostró “consternado” por las noticias que llegaban desde la provincia andaluza y trasladó, a través de sus redes sociales, el “apoyo y cariño” de toda Galicia al pueblo andaluz.

“Estamos a vuestra disposición para ayudar en lo que esté de nuestra mano”, señaló el presidente gallego en un mensaje dirigido a su homólogo andaluz, Juanma Moreno.

La Xunta no concretó inicialmente qué recursos podría movilizar, pero la declaración abre la puerta a colaborar con Andalucía si las autoridades de esa comunidad solicitan medios humanos o materiales para hacer frente a la emergencia.

Pontón recuerda que Galicia conoce las consecuencias del fuego

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, trasladó su “apoyo y solidaridad” a las familias de las víctimas, así como a los vecinos afectados y a todas las personas que trabajan en las tareas de extinción.

Pontón apeló a la experiencia de Galicia frente a los incendios forestales para expresar la cercanía de la comunidad con Andalucía.

“Estamos a su lado, desde una Galicia en la que sabemos muy bien las duras consecuencias de los fuegos”, manifestó la líder nacionalista.

También el portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, expresó la “consternación” de los socialistas gallegos por una situación que calificó de “absolutamente dramática” y cuya dimensión definitiva todavía estaba por determinar.

Torrado deseó que la emergencia pueda resolverse lo antes posible y aprovechó para reclamar una reacción frente al negacionismo climático. El dirigente socialista pidió a quienes niegan los efectos del cambio climático, y a quienes amplifican esos discursos, que “callen, observen y aprendan antes de hablar”.

“No es la primera vez y, tristemente, si no cambiamos de políticas, no va a ser la última”, advirtió.

El fuego se propagó con gran rapidez en unas condiciones meteorológicas especialmente desfavorables, marcadas por las altas temperaturas, la escasa humedad y fuertes rachas de viento. Estas circunstancias complicaron las evacuaciones y las tareas de extinción.

La emergencia obligó a desplegar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos y medios aéreos. Durante la mañana continuaban activos distintos focos, aunque las autoridades señalaban que la situación había mejorado respecto a las horas de mayor peligro.

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La magnitud del incendio provocó numerosas muestras de solidaridad desde instituciones de toda España. En Galicia, las principales fuerzas políticas dejaron a un lado sus diferencias para trasladar un mensaje común de apoyo a las víctimas, a sus familias y al conjunto del pueblo andaluz.