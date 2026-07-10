Las reacciones al 'no' final a Altri: la plataforma Ulloa Viva reclama "contundencia" a la Xunta en el "entierro" del proyecto

El proyecto de celulosa que Altri quería implantar en el municipio lucense de Palas de Rei generó controversia desde un inicio. El clamor social en contra del proyecto se dejó sentir en entre una parte de la sociedad gallega, con especial intensidad en los últimos dos años, con manifestaciones en distintos lugares del mapa como Santiago, Pontevedra o la ría de Arousa. Este viernes, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dio a conocer el 'no' definitivo al expediente para su desarrollo.

Las reacciones no se han hecho esperar. La plataforma Ulloa Viva, una de las convocantes de las multitudinarias movilizaciones, declaró en un comunicado enviado a los medios de comunicación su "felicidad" ante la noticia, aunque, puntualizan, "mantenemos la cautela". Por ello, claman "contundencia" a la Xunta para "enterrar un proyecto" contra el que cabe recurso de reposición contencioso-administrativo por parte de la empresa en el plazo de un mes. Es esto lo que lleva a la plataforma "a no poder estar completamente satisfechos".

"Seguimos vigilantes y nos tendrán siempre en contra del espolio y en la defensa de nuestro territorio y nuestro modo de vida", advierten desde Ulloa Viva. Lamentan, asimismo, que "después de seis manifestaciones masivas", el Ejecutivo autonómico "se limite a anunciar el archivo definitivo del proyecto porque no tiene electricidad". "No tiene licencia social por ser un proyecto malo para nosotros y para nuestras hijas, algo que debería ser más que suficiente para que un gobierno responsable hubiera terminado con el sufrimiento de las vecinas hace años”, zanjan.

También se ha pronunciado sobre este asunto Greenpeace quien defiende que es una "victoria" de la movilización popular, al tiempo que critica que el Gobierno gallego no haya reconocido el impacto ambiental negativo del proyecto. "Era absolutamente lesivo desde el punto de vista ambiental, económico y social para todo el territorio gallego", añaden.