Corgos ve «inaceptable» la propuesta de financiación autonómica: Galicia solo recibirá 380 millones más

«Inaceptable». La propuesta de financiación autonómica remitida el viernes por el Gobierno no convence a la Xunta, que advierte del «agravio» que supone para Galicia. Según los cálculos del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, la comunidad solo recibirá 380 millones más al año, frente a los 587 millones anunciados por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de enero.

Entonces estaba al frente María Jesús Montero y basó sus cifras de incremento de financiación en las previsiones de recaudación para 2027, año en el que entraría en vigor el nuevo sistema, a lo que la Xunta alegó que el cálculo debía hacerse sobre el último ejercicio cerrado, que era 2023. El documento remitido a Facenda contempla 2023 como año base y Corgos considera que esto reafirma sus números y les da la razón.

Así, en lugar de los 20.795 millones de fondos adicionales que el Gobierno anuncia que repartirá entre las comunidades, la Xunta los rebaja a 15.700 millones. «Y lo que le corresponde a Galicia son 380 millones de euros adicionales a los que recibe con el sistema actual», señala el conselleiro de Facenda.

Las cifras son peores para Galicia si se analiza el porcentaje que recibe del total de fondos adicionales que entrarán al sistema. Solo el 2,4 por ciento, según Facenda, cuando la comunidad representa el 6,4 por ciento de la población ajustada o el 6 por ciento del PIB de todas las autonomías de régimen general.

Servicios públicos

Por todo esto Corgos, es claro: «Empeora nuestra situación». Denuncia que no se tienen en cuenta las propuestas de Galicia para que se valore mejor el incremento del coste de la prestación de servicios públicos: «no solo no se aumenta, sino que se minora en siete puntos».

El responsable de Facenda censuró además «el trato desigual» a las autonomías. «Cambia el ministro, pero siguen las mismas prácticas», denuncia. Corgos recordó que esa propuesta fue pactada ya con «un socio de gobierno», en referencia a ERC, que «ya tiene toda la información y los números desde el principio», mientras que al resto de comunidades el Ministerio de Hacienda no les envió el documento hasta este viernes. «Es un trato desigual, que no es justo ni leal», remató.

Y ahora que la Xunta ya cuenta con la propuesta por escrito, Facenda constata que «es peor» de lo que esperaban. Corgos tilda de «insuficiente» la financiación que le correspondería a Galicia con el nuevo modelo.

«No podemos estar conformes con la reforma del sistema de financiación y aumenta nuestra preocupación porque se pactó de espaldas a las comunidades autónomas», reprocha. Corgos explica además que, pese al rechazo de las autonomías, el Ministerio de Hacienda «no cambió ni una coma de su propuesta inicial». «Tenemos que mostrar nuestra disconformidad con el nuevo modelo», concluyó.