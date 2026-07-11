Muere un motorista de 20 años tras chocar contra un muro en Vilalba

Un joven de 20 años ha muerto tras impactar la motocicleta que conducía contra un muro en la localidad lucense de Vilalba. Según traslada la Agencia EFE, el suceso tuvo lugar en torno a las 22.20 horas de este viernes y fue un particular el que informó de que el chico se había estrellado y no se movía.

Pese a que los servicios de emergenciasse desplazaron hasta el punto para atenderle, tal como traslada el 112 Galicia en su boletín informativo, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

El cuerpo de bomberos de Vilalba, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los miembros del grupo local de Voluntarios de Protección Civil también fueron notificados por el servicio de emergencias 112 Galicia tan pronto como recibieron la llamada de alerta.