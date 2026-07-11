La Xunta amplía en dos millones de euros las ayudas para la compra de vivienda protegida y en centros históricos
El Ejecutivo gallego destinará 1,7 millones a la compra de vivienda protegida y 280.000 euros a cascos históricos, ampliando el crédito este julio
B. T.
El Ejecutivo gallego ampliará en 2 millones de euros las ayudas para la adquisición de vivienda protegida y en centros históricos, después de haber abonado ya esa misma cantidad, repartida en 188 subvenciones. Así lo trasladó este sábado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien mantuvo un encuentro con personas beneficiarias en la ciudad de Pontevedra.
Según trasladó la Xunta en una nota de prensa, estos dos nuevos millones se repartirán del siguiente modo: 1,7 millones se destinarán a la línea de compra de vivienda protegida y los 280.000 euros restantes a la de cascos históricos. La ampliación se hará efectiva en este mes de julio y el plazo para solicitar estas aportaciones finalizará el 15 de octubre. La ampliación de crédito permitirá otorgar las ayudas a 89 personas que quedaron en lista de espera, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria.
Hasta el momento, el Ejecutivo gallego concedió un total de 129 ayudas para la compra de vivienda protegida. En el caso de las aportaciones para compra en cascos históricos, se otorgaron 59 en la comunidad.
La dotación de las ayudas
Junto a Pontevedra, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, A Coruña y Vigo son los otros municipios de precio máximo superior donde las ayudas para compra de vivienda protegida pueden alcanzar hasta 20.000 euros por inmueble, en el caso de ser adquirido por personas menores de 36 años. Para compradores de edad superior, la cuantía máxima se sitúa en los 16.000 euros.
Así las cosas, en el resto de municipios de Galicia, la ayuda es de hasta 16.000 euros para menores de 36 años y de hasta 12.000 euros para el resto. En lo que se refiere a las aportaciones para adquirir vivienda en cascos históricos, pueden alcanzar hasta 10.800 euros, cuantía que puede incrementarse hasta los 12.800 euros en el caso de personas menores de 36 años y hasta los 15.000 euros si la vivienda está situada en una zona declarada como área Rexurbe.
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