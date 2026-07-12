El BNG denuncia temperaturas de hasta 30 grados en hospitales gallegos y reclama un plan de climatización

La portavoz de Sanidad Hospitalaria del BNG en el Parlamento gallego, Iria Carreira, ha denunciado las altas temperaturas que soportan los pacientes ingresados, sus acompañantes y el personal de los centros del Servicio Gallego de Salud (Sergas). Según la formación nacionalista, en algunas habitaciones se han superado durante los últimos días los 30 grados.

«El calor es sofocante. Hay habitaciones de hospital en las que se superan los 30 grados y noches en las que no refresca lo suficiente para permitir un buen descanso», ha advertido Carreira. La diputada considera que estas condiciones dificultan la recuperación de los pacientes y empeoran las condiciones laborales del personal sanitario.

Carreira ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Galicia para reclamar a la Xunta medidas destinadas a combatir los efectos del cambio climático en las infraestructuras hospitalarias.

Según ha explicado, las recientes olas de calor han provocado problemas en todas las áreas sanitarias y en prácticamente todos los hospitales del Sergas, especialmente en los edificios más antiguos. La diputada ha mencionado las quejas de pacientes, familiares y trabajadores en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, el Hospital Provincial de Santiago y el hospital de Ourense.

El problema se agrava, según el BNG, en los centros donde las habitaciones están ocupadas por tres pacientes, como sucede en el complejo hospitalario de A Coruña, donde habría seis plantas afectadas. «En algunos casos hay ventiladores, pero no siempre son suficientes», ha señalado Carreira.

La representante nacionalista sostiene que las infraestructuras hospitalarias gallegas no están adaptadas a la nueva realidad climática, marcada por olas de calor cada vez más intensas, frecuentes y adelantadas en el calendario.

Por este motivo, el BNG reclama al Gobierno gallego que adopte medidas inmediatas para garantizar una climatización adecuada en todos los hospitales durante este verano. La formación también pide actuaciones a medio y largo plazo.

La iniciativa registrada por Carreira solicita a la Consellería de Sanidade que presente antes de finalizar el año un plan para adecuar y climatizar los espacios de hospitalización. También reclama una previsión de ocupación realista que evite que los pacientes ingresados tengan que compartir habitación con más de una persona.