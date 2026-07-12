El 'caos ferroviario' en Galicia se agrava y lleva al PPdeG a pedir cuentas en el Congreso al ministro de Transportes

Los retrasos prolongados, las averías en la catenaria y los traslados de pasajeros por carretera se han repetido en las últimas semanas en las conexiones ferroviarias de Galicia. Ante esta sucesión de incidencias, el PPdeG ha llevado el asunto al Congreso y reclama la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que explique las causas, las medidas previstas y las posibles responsabilidades.

Los diputados populares gallegos consideran que el «caos ferroviario» ha dejado de ser «esporádico» para convertirse en un problema «endémico» que perjudica a los usuarios. En su iniciativa, exigen explicaciones por las reiteradas incidencias registradas tanto en la red interior de Galicia como en la línea de alta velocidad con Madrid, así como por el deterioro de los servicios operados por Renfe.

«Las continuas incidencias ferroviarias están afectando de forma muy negativa al derecho a una movilidad segura y fiable, así como a la actividad económica y turística», señalan los parlamentarios, que han registrado una batería de preguntas para reclamar que Puente comparezca ante la Comisión de Transportes.

El PPdeG pregunta al Ejecutivo por las medidas urgentes previstas para hacer frente al deterioro de la red y por las responsabilidades que debe asumir el ministro, de quien dependen Adif y Renfe. También reclama explicaciones por el posible incumplimiento de los protocolos de inspección y mantenimiento de las infraestructuras y los trenes.

«Esto genera enormes perjuicios a los usuarios, además de una evidente alarma social en todo el territorio», afirma el diputado popular Celso Delgado.

Los populares también preguntan si el Ministerio de Transportes atenderá las demandas de la Xunta, que asegura llevar meses solicitando información sobre la situación de la red y sobre el mantenimiento preventivo que se realiza en Galicia.

«Nos preguntamos si ese mantenimiento es el adecuado para anticiparse a la acumulación de defectos, evitar el deterioro progresivo de la infraestructura y mantener la calidad del servicio», añade Delgado.

Quince trenes y miles de usuarios afectados

El PPdeG citará en el Congreso varias de las incidencias ocurridas durante las últimas semanas. Entre ellas figura el retraso de más de siete horas sufrido el 24 de junio por los pasajeros de un tren Avlo entre Madrid y Vigo, que quedó detenido poco antes de la estación de Taboadela por problemas técnicos y obligó a activar un plan alternativo de transporte.

También se refiere al incidente del 2 de julio en un AVE con origen y destino en Galicia. La falta de tensión en la catenaria provocó alteraciones entre la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, y Sanabria, obligó a trasladar a los pasajeros por carretera y dejó sin servicio durante más de cinco horas a los trenes que conectan Galicia con Madrid.

La última incidencia se produjo el 8 de julio, cuando el enganche del pantógrafo de un tren Avlo en O Irixo dejó sin tensión el tramo entre Ourense y Santiago de Compostela. El problema provocó retrasos, afectó a más de quince trenes y causó perjuicios a miles de usuarios.

Según los diputados del PPdeG, Renfe informó de que otros trenes que habían circulado anteriormente por esa línea también sufrieron daños en sus pantógrafos y tuvieron que sustituirlos. «La avería de la catenaria de Adif ya existía y no había sido detectada por los servicios de mantenimiento», sostienen.

Los populares califican este último episodio de «lamentable» y recuerdan que la Xunta volvió a pedir al Gobierno central información detallada sobre sus causas, además de reclamar una movilidad «digna» para los gallegos.