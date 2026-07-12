Detenidas 18 personas e incautados 103 kilos de cocaína en una operación contra un grupo que operaba en Galicia y Madrid

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que llevaba a cabo la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana en Galicia y Madrid. La operación, bajo el nombre 'Logan' —de la que ya había trascendido una detención en noviembre en Cambados—, se ha saldado con la detención de 18 personas y la incautación de 103 kilos de cocaína, entre otros, según informa Europa Press.

Según ha detallado un comunicado oficial, en la investigación, a cargo del Grupo II de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Pontevedra, se ha averiguado que la organización conecta al clan de 'los Charlines' con el clan de 'los Balcanes', al que servían «grandes cantidades» de esta sustancia.

Desde principios del año 2025, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, miembros de la Udyco pudieron comprobar la existencia de un grupo criminal asentado en la provincia de Pontevedra que se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Como balance total de la investigación, además de las 18 detenciones y la cocaína intervenida, se han incautado 30 kilos de hachís y 10 kilos de marihuana, 160.000 euros, una pistola, una veintena de vehículos, básculas de precisión, una máquina de envasar al vacío, diversa documentación y varios relojes de lujo. Con todo, la operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Más de año y medio de investigación

A lo largo de estos meses se sucedieron diferentes operativos. En uno de ellos, llevado a cabo en el mes de mayo de 2025 en A Coruña, tras un seguimiento desde la comarca de O Salnés, los agentes intervinieron un kilo de cocaína entregado por uno de los investigados, ahora detenido.

En el mes de noviembre de 2025, se llevó a cabo una segunda incautación de cinco kilogramos de cocaína en Cambados. Una vez efectuado el registro en el domicilio del detenido, se hallaron dos kilogramos más de esa misma sustancia, 30 de hachís y ocho de marihuana.

Continuando con la investigación, a finales de abril de 2026, se interceptó a la altura de Verín (Ourense) a una persona, cuando circulaba por la A-52, a bordo de un vehículo que transportaba una importante cantidad de cocaína.

Los agentes localizaron en el interior del vehículo interceptado un habitáculo electrónico oculto, diseñado para esconder la droga, y en cuyo interior se escondían algo más de 92 kilogramos en peso bruto de cocaína, que le había sido entregada al conductor, integrante del clan de 'los Balcanes', por parte de miembros de la organización gallega tras recibirlo del clan de 'los Charlines'.

Posteriormente, durante el mes de mayo y en colaboración con el Grupo de Drogas de Lugo y la Udyco de A Coruña, se incautaron en el peaje de la AP-9 en Guísamo (A Coruña) tres kilos más de cocaína. Las incautaciones a este grupo criminal gallego por parte del Grupo II de Udyco arrojan un balance final de 103 kilogramos de cocaína.

En este sentido, la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de siete personas tras esta operación policial. Además, el día 16 de junio se llevó a cabo la fase de explotación del operativo con un total de 21 registros simultáneos, uno de ellos en Madrid y los demás en la comarca de O Salnés y Vigo.