Galicia forma a sus estudiantes para el eclipse: más de 8.000 acreditados como guías escolares para el fenómeno del 12 de agosto

La Xunta ha acreditado a cerca de 8.000 estudiantes de quinto y sexto de Primaria y de la ESO como guías escolares del eclipse del próximo 12 de agosto, un reconocimiento a la formación científica adquirida en el marco del programa. Con esta iniciativa, la Consellería de Educación busca la divulgación de la ciencia y el impulso de las vocaciones STEM entre el alumnado.

Los estudiantes que superaron el programa, señala la Xunta en un comunicado, recibieron un carné acreditativo de guía del eclipse, que los identifica como divulgadores de este fenómeno astronómico entre sus familias, amistades y comunidad educativa.

Además, ya disponen de gafas homologadas para la observación segura del eclipse, con el objetivo de que puedan actuar como embajadores de la ciencia y promover una contemplación responsable del fenómeno.

Para obtener esta acreditación, el alumnado participó en un itinerario específico de formación sobre los eclipses solaresy completó tres actividades obligatorias orientadas a la comprensión y divulgación de la astronomía.