Galicia se prepara para el eclipse total de Sol más esperado en un siglo el 12 de agosto

Falta solo un mes para que Galicia sea el escenario de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto, la comunidad será la puerta de entrada del eclipse total de Sol que recorrerá España de oeste a este y que podrá contemplarse por primera vez en la Península Ibérica desde hace más de un siglo. El último fenómeno de estas características tuvo lugar en 1912, por lo que miles de aficionados y expertos ya preparan sus desplazamientos para seguir un evento considerado histórico.

El eclipse comenzará a cruzar la Península por el noroeste, de manera que Galicia será el primer territorio español en quedar bajo la franja de totalidad. Después continuará su recorrido por Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Además de su excepcionalidad, el fenómeno tendrá una característica poco habitual: se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Según destaca el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esta circunstancia permitirá contemplar imágenes de una belleza singular, con paisajes iluminados por una luz muy diferente a la habitual durante los minutos de oscuridad.

El primero de una secuencia inédita de tres eclipses

El eclipse del próximo 12 de agosto será solo el comienzo. Forma parte del denominado Trío de Eclipses, una sucesión de tres grandes fenómenos astronómicos que tendrán lugar entre 2026 y 2028 y que convertirán a España en uno de los principales destinos mundiales para la observación del cielo.

El segundo llegará el 2 de agosto de 2027 y está considerado por la comunidad científica como el eclipse total más largo del siglo XXI visible desde Europa. En algunos puntos, como Ceuta, la oscuridad completa se prolongará durante cerca de cinco minutos.

La serie concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular, un fenómeno en el que la Luna no llega a cubrir completamente el Sol y deja visible un brillante "anillo de fuego" que atravesará la Península de suroeste a noreste.

Galicia se prepara para recibir a miles de observadores

La importancia del fenómeno hace prever un importante movimiento de personas hacia las zonas desde las que podrá observarse mejor el eclipse. Por ello, el Gobierno recomienda planificar los desplazamientos con suficiente antelación y evitar viajes innecesarios durante las horas previas y posteriores al evento, ya que se esperan retenciones importantes tanto en carreteras principales como secundarias.

Las autoridades también insisten en extremar la prudencia durante la conducción, especialmente cuando se produzca la oscuridad repentina propia del eclipse, y recuerdan que es imprescindible seguir en todo momento las indicaciones de tráfico y de los servicios de emergencia.

Solo con gafas homologadas

El Ministerio de Ciencia recuerda que observar un eclipse sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares irreversibles. Por ello, recomienda utilizar exclusivamente gafas homologadas, certificadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015, con marcado CE auténtico, identificación del fabricante e instrucciones de uso.

También desaconseja emplear métodos caseros o filtros no certificados para observar directamente el Sol.

Al coincidir el fenómeno con pleno verano, el Ejecutivo hace además un llamamiento a extremar las precauciones frente al riesgo de incendios forestales, especialmente en los lugares elegidos para seguir el eclipse, muchos de ellos en espacios naturales.

Un despliegue sin precedentes

La magnitud del acontecimiento ha llevado al Gobierno a crear por primera vez una Comisión Interministerial específica para coordinar la organización de los tres eclipses previstos entre 2026 y 2028. El órgano, presidido por el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, reúne a trece ministerios y constituye el primer dispositivo estatal creado expresamente para gestionar un fenómeno astronómico.

Como parte de este operativo, el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, ha sido designado sede oficial del seguimiento del eclipse total. Desde allí se realizará una retransmisión en directo con especialistas del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Agencia Espacial Española y los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez y Sara García.

Además, el Ministerio de Ciencia y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) han habilitado el portal trioeclipses.es, que reúne información práctica para ciudadanos, medios de comunicación, investigadores y administraciones sobre los tres fenómenos previstos.

Con Galicia como primer escenario del eclipse total, la comunidad se prepara para vivir un acontecimiento que no se repetía desde hace más de cien años y que abrirá una secuencia única de fenómenos astronómicos llamada a atraer la atención de miles de visitantes y aficionados de todo el mundo.