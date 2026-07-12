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Galicia regresa al 'streaming': así es la nueva serie policíaca de Atresplayer rodada en Vigo y alrededores

Se trata de una ficción protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol que cuenta con un reparto muy gallego

Eva Martín y Mireia Oriol, protagonistas de la serie policíaca de Atresplayer ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’.

Eva Martín y Mireia Oriol, protagonistas de la serie policíaca de Atresplayer ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Tras el éxito logrado con Las hijas de la criada —adaptación de la novela homónima con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023—, la plataforma de streaming Atresplayer vuelve a apostar por una serie ambientada en Galicia.

'Ágata y Lola', una serie policíaca ambientada en Galicia

Lo hace con la ficción policíaca Ágata y Lola, un nuevo proyecto protagonizado por Eva Martín, conocida por su papel en La Promesa, y Mireia Oriol, a quien ya hemos podido ver en Alma, que, tras rodarse a finales de 2025 en zonas de la ciudad de Vigo y sus alrededores, este domingo ve la luz en el mundo del streaming —en la ya citada plataforma Atresplayer— antes de su estreno —todavía no fijado— en el prime time de Antena 3.

Eva Martin, interpretando a Lola Castro, en la serie policíaca de Antena 3 ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’.

Eva Martín, interpretando a Lola Castro, en la serie policíaca de Atresplayer ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

Ágata y Lola se centra en la figura de Lola Castro, la inspectora que lidera el grupo de homicidios de la Policía Judicial de Vigo y a la que da vida Eva Martín (Dolor y gloria).

Empática, caótica e impulsiva, suele chocar con la rigidez del entorno jerárquico de la comisaría, aunque su instinto y humanidad la convierten en una excelente investigadora que, a raíz de un caso, muy pronto se comienza a interesar por una compañera con la que empieza a colaborar, Ágata, una joven policía apasionada por la criminología —a la que pone cara Mireia Oriol (Soy Nevenka)— cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo.

Mireia Oriol, en el papel de Ágata, en la serie policíaca de Antena 3 ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’.

Mireia Oriol, en el papel de Ágata, en la serie policíaca de Atresplayer ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

Desde entonces, Ágata no solo ha sido diagnosticada de autismo, sino que trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo que la mantiene alejada de la acción.

Sin embargo, Lola, impresionada por sus conocimientos y su manera diferente de pensar, considera que su talento está desaprovechado, por lo que decide integrarla en sus casos dando origen a una relación que trasciende lo profesional.

'Ágata y Lola', una serie con un reparto muy gallego

La serie, que estará conformada por ocho episodios de unos 50 minutos de duración media, contará con un elenco lleno de reconocidos actores gallegos.

El gallego Francis Lorenzo, en la serie policíaca de Antena 3 ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’.

El gallego Francis Lorenzo, en la serie policíaca de Atresplayer ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

Entre ellos se encuentran Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo, Nancho Novo, Xoán Fórneas y Sara Sanz.

Además, también podremos ver en Ágata y Lola a intérpretes de la talla de Antonio Garrido, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero y Manu Baqueiro, entre otros.

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Rodajes de la serie, durante estos días, en Vigo

Rodajes de la serie ambientada en Galicia 'Ágata y Lola', a finales de 2025, en una calle de Vigo. / Pedro Mina

Trabajo rodado en Vigo y alrededores con sello gallego

Ágata y Lola es un proyecto de Atresmedia realizado en colaboración con la productora gallega Portocabo (Honor) que se encuentra dirigido por María Togores (Perdiendo el juicio) y Oriol Ferrer (Entrevías).

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