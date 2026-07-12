Obituario
Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclube Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
El popular vecino, conocido como Juan «Pegatinas», de 52 años, falleció mientras circulaba en bicicleta por la carretera PO-206 a causa de una indisposición repentina
Ángel Graña
Juan Carlos Blanco González, de 52 años, falleció esta mañana en torno a las 11.40 horas mientras circulaba en bicicleta por Lalín. Vecino de este municipio y de gran popularidad, era conocido por el apodo de Juan «Pegatinas» y fue presidente del Motoclube Kilómetro 0 de Lalín.
El suceso ocurrió cuando transitaba en bici por la carretera PO-206. Según los datos facilitados por el servicio de emergencias 112, el ciclista sufrió una indisposición repentina a la altura del tramo que une las parroquias lalinenses de Sello y Bermés. El 061 desplazó al lugar del siniestro una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería, otra de Soporte Vital Básico (SVB) con equipo de atención primaria y también se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, que solo pudieron certificar la muerte del malogrado empresario.
Blanco González era un profesional conocido en el ámbito local por regentar una empresa dedicada a la serigrafía ubicada en la zona de Ciudad Jardín, actividad comercial de la que derivaba su sobrenombre. Además de su vinculación profesional con el municipio, guardaba una estrecha relación con el mundo del motor. Era un gran aficionado a las motocicletas y llegó a ejercer durante un año como presidente del Motoclube Kilómetro 0 de Lalín.
Su muerte ha causado sorpresa y pesar entre los colectivos vecinales, empresariales y del motor de la comarca dezana. Juan Carlos Blanco González deja viuda y un hijo. La salida del tanatorio (Albia Lalín, Sala 1) con sus restos mortales tendrá lugar este lunes 13 a las 19.15 horas. La incineración se realizará en la intimidad familiar. Por expreso deseo de sus allegados, no se recibe duelo ni flores.
Fuente: Faro de Vigo
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