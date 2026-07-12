Muere una persona tras salirse el vehículo de la vía y dar varias vueltas de campana en Lugo
El conductor del turismo tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Lucus Augusti
R. S.
Una persona ha fallecido este domingo en Lugo tras una salida de vía con su vehículo a la altura de la A-6 en O Ceao, después de la cual dio varias vueltas de campana, según informa Emergencias. El otro ocupante del turismo siniestrado fue trasladado por los servicios sanitarios al Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA).
El servicio de emergencias 112 Galicia fue avisado del accidente alrededor de las 16:30 horas de esta tarde y varias personas contactaron con el centro de emergencias para pedir ayuda. Todos los informantes coincidieron en el aviso de que un coche que circulaba por la A-6, kilómetro 501, al pasar por Pías en dirección a A Coruña, en la ciudad de Lugo, hizo sonar la alarma varias veces y había personas en su interior posiblemente atrapadas.
En consecuencia, el 112 Galicia puso en marcha un operativo de intervención integrado por personal de Urgencias Sanitarias-061, los Bomberos de Lugo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y personal de mantenimiento de carreteras. Tras finalizar su intervención, los bomberos indicaron que habían tenido que rescatar a la persona fallecida, que era el copiloto del vehículo.
El conductor del automóvil, la persona herida que fue evacuada, fue sacado del interior del vehículo por algunos particulares que se encontraban en el lugar.
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