La DGT activa la campaña "la única tasa segura es 0,0" para intensificar los controles de alcohol y drogas en toda Galicia

Este lunes el peaje de Fene, en la AP-9, ha sido testigo del inicio de la campaña “la única tasa segura es 0,0”. La campaña de Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado este lunes y se extenderá hasta el domingo, día 19. Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña, ha presidido el acto que da comienzo a la campaña.

La campaña de controles de tráfico incidirá en la verificación de la ingesta de alcohol y la presencia de droga en el organismo de los conductores. En julio de 2025 se realizaron 31.139 pruebas de alcohol y drogas, en 928 casos el resultado fue positivo en al menos una de las sustancias.

El alcohol y las drogas estuvieron presentes en uno de cada tres siniestros mortales en las carreteras gallegas, el alcohol y las drogas son el “segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28 % de los siniestros con víctimas mortales” aseguró el Ejecutivo.

Julio Abalde ha manifestado también que se protegen vidas a raíz de “no conducir después de consumir alcohol o drogas”, evitando así poner “en peligro la propia vida y la de todas las personas que comparten la carretera".

La operación ha sido presentada por el subdelegado del Gobierno en compañía de Tomás Varela, capitán de la Guardia Civil y de Victoria Gómez Dobarro, jefa provincial de Tráfico y coordinadora de la DGT en Galicia. En la presentación se apeló también a la implicación de los ayuntamientos y de los cuerpos de policía local.

Los controles se desarrollarán en las áreas más “turísticas y de ocio vinculadas a estas fechas”. Estas zonas más turísticas se encuentran cerca o en los propios cascos urbanos de las localidades, por lo que es imprescindible la colaboración de los cuerpos de seguridad locales.

Asimismo, Julio Abalde ha destacado que un 29 % de personas fallecidas al volante a las que se les realizó una prueba de alcoholemia en 2024 dieron positivo, un 1 % más que en el año anterior, con esta campaña buscan cortar esa trayectoria ascendente y reducir el porcentaje de años anteriores.

Los controles serán en numerosas localizaciones para asegurarse que la campaña funcione adecuadamente. A diferencia de años anteriores, los controles se realizarán a cualquier hora para que la cobertura de la campaña sea completa.

Los guardias civiles que realicen estos controles irán acompañados de personas con lesiones medulares, voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares, a modo de concienciación sobre las posibles consecuencias que pueden tener el conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Dar positivo en los controles de alcoholemia supone convertirse en un peligro para el resto de conductores además de sanciones económicas que comienzan en los 1.000 euros y que podrían acabar con ingresos en prisión dependiendo de la tasa, por lo que “la única tasa segura es 0,0”.